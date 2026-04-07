Il viaggio degli astronauti dell’Artemis II si è concluso con successo, completando il primo sorvolo orbitale attorno alla Luna. Durante la missione, i quattro membri dell’equipaggio, di nazionalità statunitense e canadese, hanno osservato viste inedite della parte remota del satellite e hanno assistito a un’eclissi solare. Il presidente degli Stati Uniti ha fatto le sue congratulazioni agli astronauti, evidenziando il buon lavoro svolto.

Gli astronauti dell’ Artemis II hanno completato il loro viaggio da record attorno alla Luna. Durante il sorvolo, i tre americani e un canadese hanno potuto ammirare viste mai viste prima della parte lontana della luna e anche di un’eclissi solare. L’equipaggio ha perso temporaneamente il contatto con il Controllo Missione mentre girava dietro la luna senza fermarsi. Dopo aver ristabilito il contatto con il Controllo Missione, gli astronauti hanno parlato con il presidente Donald Trump. “Stai facendo un lavoro fantastico. E ciao, un saluto davvero speciale ad Artemis II oggi. Hai fatto la storia e hai reso tutta l’America davvero orgogliosa, incredibilmente orgogliosa”, ha detto il presidente rivolgendosi all’equipaggio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Artemis II, Trump si congratula con gli astronauti: "State facendo un lavoro fantastico"

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Tre minuti irripetibili. Durante la missione Artemis II, la capsula Orion della NASA ha osservato un raro allineamento: la Luna ha oscurato il Sole, offrendo una visione unica dallo spazio profondo. Le immagini in timelapse, registrate il 6 aprile 2026, mostrano il - facebook.com facebook

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