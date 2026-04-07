Da settimane, l’attenzione mondiale si concentra sul conflitto in Medio Oriente e sulle sue ripercussioni regionali. In questo scenario, una crescente attività navale si nota nel Mar Cinese, dove le forze militari rafforzano la presenza senza annunci ufficiali. Questa mossa avviene in un momento di tensioni globali, mentre i governi monitorano attentamente gli sviluppi sul fronte iraniano e le implicazioni per le rotte marittime internazionali.

I riflettori degli Stati Uniti puntano ormai da settimane sulla guerra in Medio Oriente in corso contro l’ Iran. Nel frattempo, nel cuore del Mar Cinese Meridionale, la Cina sta sfruttando questo momento intensificando le attività di bonifica e costruzione su Antelope Reef, un’area contesa ma strategicamente cruciale. Le immagini satellitari mostrano un’ espansione delle infrastrutture, segnale di una strategia precisa: consolidare il controllo su una delle rotte marittime più trafficate al mondo. Il tempismo non appare casuale. La mossa silenziosa della Cina. Secondo quanto riportato da Asia Times, i lavori cinesi di ampliamento sull’ atollo sono iniziati già nell’ottobre scorso e hanno accelerato nel corso del 2026, con operazioni di dragaggio che stanno trasformando la barriera corallina in una vera e propria base avanzata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Si sta rafforzando nel Mar Cinese”: la mossa silenziosa di Xi (durante la guerra in Iran)

"Muove 242 navi al giorno": la strana mossa di Xi nel Mar Cinese MeridionaleNel 2025 il Mar Cinese Meridionale ha visto crescere una presenza navale cinese senza precedenti.

Temi più discussi: Si sta rafforzando nel Mar Cinese: la mossa silenziosa di Xi (durante la guerra in Iran); Cina in rotta di sorpasso, l’Occidente si distrae; Sottomarini nella base strategica: così gli Usa preparano la sfida alla Cina; La guerra che doveva indebolire la Cina… la sta rafforzando.

2mila navi in formazione: cosa succede nel Mar Cinese OrientaleAlla fine del 2025, e poi di nuovo nel gennaio 2026, circa 2.000 pescherecci cinesi si sono radunati nel Mar Cinese Orientale dando vita a formazioni compatte e coordinate che hanno attirato ... ilgiornale.it

La Cina e le isole artificiali: tonnellate di sabbia nel Mar Cinese Meridionale per crearle. Ecco a cosa servonoUn decennio e passa è passato da quando la Cina ha avviato una strategia di espansione territoriale che ha attirato l’attenzione: scaricare tonnellate di sabbia nel Mar Cinese Meridionale. Questo non ... ilmessaggero.it

Una straordinaria scoperta archeologica subacquea nel Mar Cinese Meridionale ha svelato un capitolo nascosto della storia marittima dell'antica Cina. A una profondità di circa 1.500 metri, sono stati trovati due relitti risalenti all’epoca della dinastia Ming, data - facebook.com facebook

Cina, nuova base militare nel Mar Cinese Meridionale: tensione con il Vietnam x.com