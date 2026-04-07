Shock in Alto Adige | il diesel supera i 3 euro al litro crisi senza precedenti!

In Alto Adige, il prezzo del diesel ha superato i 3 euro al litro, raggiungendo 3,07 euro nella stazione di servizio di Laimburg Ovest sulla A22. Questo aumento improvviso ha causato preoccupazione tra cittadini e autotrasportatori, segnando un record storico per i rincari del carburante nella regione. La notizia ha suscitato reazioni immediate e si parla di una crisi senza precedenti nel settore dei prezzi energetici.

L’Alto Adige entra nella storia dei rincari: sulla A22, nella stazione di servizio di Laimburg Ovest, il prezzo del “Supreme Diesel” ha sfondato la soglia psicologica dei 3,07 euro al litro, scatenando l’allarme tra cittadini e autotrasportatori. Mai, nella memoria recente, si era visto un balzo simile. Secondo i dati del Mimit, il gasolio servito standard è a 2,579 euro, mentre la benzina tocca i 1,8 euro al litro, rendendo Bolzano la provincia con la benzina più cara d’Italia. L’impatto sulle famiglie è devastante: la Pasqua degli italiani è costata circa 1,3 miliardi di euro in più rispetto all’anno scorso. Codacons parla di “stangata epocale sui rifornimenti”, mentre gli autotrasportatori gridano: «Non resisteremo ancora a lungo». 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Shock in Alto Adige: il diesel supera i 3 euro al litro, crisi senza precedenti! Leggi anche: Il diesel supera 2,1 euro al litro. In Calabria il rialzo più alto Guerra in Iran, il diesel a 2 euro in Trentino Alto Adige e la Coldiretti scrive al governoRichiesto un incontro urgente alla luce della forte preoccupazione per l'improvvisa impennata del prezzo del gasolio e dei costi energetici... Temi più discussi: G7, pronti a ulteriori misure contro lo shock energetico; Confindustria Alto Adige: 'incentivi Transizione 5.0, cambi retroattivi inaccettabili'; Costi energia, stangata insostenibile per le Pmi. Servono misure urgenti, il grido d'allarme della Cna: Le Province di Bolzano e Trento incentivino l’autoproduzione; Bollette, stangata anche in Trentino per le famiglie e le imprese: più 339 milioni di euro nel 2026. Bimbo di 10 anni morto in Alto Adige: l’amico 11enne salvato sotto shock, si erano persi scalando il sentieroDoveva essere un pomeriggio di avventura tra i boschi dietro il Paesino di Laudes, in Val Venosta in Alto Adige, ma per due ragazzini di 10 e 11 anni quella escursione si è trasformata in tragedia con ... fanpage.it Valanga in Alto Adige, morto anche un austriaco: è la quarta vittimaSalgono a quattro le vittime della valanga caduta sabato scorso sulla Cima d'Incendio in Val Ridanna in Alto Adige. Dopo quattro giorni di agonia è morto nel reparto rianimazione dell'ospedale San Ma ... tg24.sky.it : Una delle ultime sciate della stagione si è trasformata in momenti di paura nel comprensorio sciistico di Racines-Giovo, in Alto Adige, dove qu - facebook.com facebook Scialpinista bassanese di 36 anni travolto da una valanga in Alto Adige: localizzato e trovato incosciente, è gravissimo x.com