Di recente è stato diffuso un video in cui una giovane ballerina sembra somigliare molto alla celebre attrice. La ragazza, che fa parte del corpo di ballo di una nota star del K-pop, è stata scambiata per la madre della cantante, anche se in realtà si tratta di Shiloh Jolie, figlia dell’attrice internazionale. Il video ha attirato l’attenzione di numerosi spettatori sui social.

A una prima occhiata in tanti l’hanno scambiata per mamma Angelina, ma è Shiloh Jolie la ragazza che compare nel video della star del K-pop Dayoung diffuso nelle ultime ore. Shiloh Jolie protagonista del video di Dayoung. Nel breve video che anticipa il singolo What’s a girl to do, Shiloh Jolie, figlia di Brad Pitt e Angelina Jolie, è una dei ballerini che circondano Dayoung danzando sulle note del brano. Occhi magnetici e labbra carnos, è identica alla madre quando aveva la sua età, con l’unica differenza dei capelli più corti e biondi. GUARDA LE FOTO Angelina Jolie con Zahara e Shiloh Jolie Pitt: tre amazzoni alla Festa del cinema di Roma. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Shiloh Jolie è nel corpo di ballo della star del K-pop Dayoung: guardate questo video, è identica a mamma Angelina

Shiloh Jolie compare in un video K-Pop, ed è identica a mamma AngelinaNon ha intenzione di fare l’attrice come i genitori, piuttosto esprime la sua creatività a passi di danza.

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Shiloh Jolie, tutti sconvolti dalla somiglianza con la madre Angelina nel nuovo video: «Uguali!»Shiloh Jolie appare nel teaser del nuovo videoclip di Dayoung e conquista i fan per la scioccante somiglianza con la madre Angelina. bestmovie.it

Shiloh Jolie, la figlia di Angelina Jolie, ha appena fatto il suo debutto in un video K-popShiloh Jolie sta facendo sempre più strada nella sua carriera e ora entra ufficialmente nel mondo del K-pop, un passo (di danza) alla volta. La 19enne ha debuttato in un video musicale, comparendo nel ... cosmopolitan.com

La bellezza di Shiloh Jolie- Pitt La figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt - facebook.com facebook

La 19enne, nata dal matrimonio di Brad Pitt e di Angelina Jolie, si è presentata a un casting aperto per la nuova canzone K-pop What's a girl to do di Dayoung x.com