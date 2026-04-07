A Sezze si svolgono due giorni dedicati allo sport che vanno oltre la semplice attività fisica. L'evento coinvolge giovani e comunità, creando spazi di incontro e di aggregazione. Si tratta di un'occasione per condividere valori e rafforzare i legami tra i partecipanti. L'iniziativa si inserisce in un percorso che unisce memoria, giovani e sport, con l’obiettivo di promuovere un senso di appartenenza e di crescita collettiva.

ABBONATI A DAYITALIANEWS A Sezze lo sport si prepara a diventare linguaggio comune, occasione di incontro e strumento di crescita collettiva. Con “Lo sport tra le righe. Sezze, tra cultura, inclusione e comunità”, in programma venerdì 10 e sabato 11 aprile, la città ospiterà un appuntamento che mette insieme scuola, racconti, campioni, memoria sportiva e partecipazione cittadina. L’iniziativa è promossa dal Comune di Sezze e organizzata da Lab DFG, con il sostegno della Regione Lazio e del Ministro per lo Sport e i Giovani. Due giornate per raccontare il valore educativo dello sport. Il progetto nasce con l’obiettivo di riportare al centro lo sport come esperienza educativa e sociale, capace di parlare a generazioni diverse e di coinvolgere realtà differenti del territorio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sezze racconta lo sport oltre il campo: due giorni tra memoria, giovani e comunità

Sezze celebra lo sport tra racconto, memoria e comunità: due giorni di incontri, ospiti e premiABBONATI A DAYITALIANEWS A Sezze lo sport esce dai campi da gioco e diventa racconto, formazione e identità collettiva.

Minivolley a Montescaglioso: festa di sport e Carnevale con oltre 200 giovani atleti in campo l’8 febbraio.Montescaglioso, Basilicata – Una ventina di squadre, oltre duecento bambini e bambine, una vera e propria esplosione di colori e allegria: il...