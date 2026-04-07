Durante una puntata del Grande Fratello Vip del 2026, Raimondo Todaro e Alessandra Mussolini hanno simulato una scena di sesso in modo teatrale. La sequenza ha avuto inizio con un'interpretazione sulla poltrona e si è protratta sul tavolo della cucina, attirando l'attenzione dei presenti. Il video dell'episodio è stato condiviso sui social, suscitando commenti tra i partecipanti e gli spettatori.

Todaro e Mussolini hanno iniziato a mimare in modo volutamente esagerato e teatrale una situazione romantica e un po’ sopra le righe accanto a Renato Biancardi, Francesca Manzini e Lucia Ilardo Nella Casa del Grande Fratello Vip non mancano mai momenti di leggerezza e uno degli episodi più co. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sesso mimato tra Raimondo Todaro e Alessandra Mussolini al GF Vip 2026, prima sulla poltrona e poi sul tavolo della cucina - VIDEO

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Selvaggia Lucarelli contro Raimondo Todaro, Alessandra Mussolini e Paola Caruso: scintille al Grande Fratello Vip 2026Roma, 17 marzo 2026 - Che sia consapevole del proprio personaggio e sappia sfruttarlo al meglio è chiaro.