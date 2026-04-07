Servizio Civile Universale opportunità per i giovani con la Caritas di Fiesole | domande entro l’8 aprile

È in scadenza l’8 aprile il termine per presentare le domande di partecipazione al bando del Servizio Civile Universale 2026-2027, promosso dalla Caritas Diocesana di Fiesole. L’iniziativa si rivolge ai giovani del territorio e prevede un’esperienza di impegno sociale e di crescita personale. Le possibilità di adesione rappresentano un’opportunità per chi desidera dedicarsi a progetti di servizio e volontariato.

Arezzo, 07 aprile 2026 – Ultimi giorni a disposizione per partecipare al bando del Servizio Civile Universale 2026-2027 promosso dalla Caritas Diocesana di Fiesole, che offre ai giovani del territorio un'esperienza concreta di impegno sociale e crescita personale. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata all'8 aprile 2026, nell'ambito del progetto “Inclusione e Partecipazione – Arezzo”. L'iniziativa mette a disposizione otto posti complessivi, destinati a ragazze e ragazzi tra i 18 ei 28 anni non compiuti, con inserimenti previsti in tre diverse strutture della diocesi. Nel dettaglio, quattro volontari saranno accolti presso il Centro Caritas S. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Servizio Civile Universale, opportunità per i giovani con la Caritas di Fiesole: domande entro l’8 aprile Servizio civile universale 2026, le opportunità tra Novara e Vco: domande entro l’8 aprileC’è tempo fino alle 14 di martedì 8 aprile per candidarsi al nuovo bando del Servizio civile universale, il programma pubblico che permette ai... Temi più discussi: Servizio civile universale: un'opportunità per i giovani di plasmare il futuro; Al via le candidature per il nuovo bando di Servizio Civile Universale. Scadenza ore 14:00 dell’8 aprile 2026; Servizio Civile universale: si è concluso l’Open Day a Palazzo Ducale; Servizio Civile Universale, l’Azienda USL Toscana nord ovest protagonista dell’evento coordinato da Caritas al Centro Giovani De Andrè di Piombino. Bando Servizio Civile Universale, conto alla rovescia: ultime ore per candidarsiBando Servizio Civile Universale: il bando per la selezione di 65.964 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale è ormai in scadenza ... catania.liveuniversity.it Servizio Civile Universale, ultimi giorni per candidarsi con Anpas PiemonteUltime ore a disposizione per i giovani che desiderano mettersi in gioco in un’esperienza di crescita personale e professionale al servizio della comunità. Il bando per il Servizio Civile Universale s ... torinoggi.it ULTIMO GIORNO PER PARTECIPARE AL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – BANDO 2026 L'Istituto Catechistico Divina Provvidenza cerca giovani per il progetto "Con-Tatto: Toccare vite, Cambiare storie"! Durata: 12 mesi Assegno mensile: € 519,47 - facebook.com facebook Servizio Civile Universale, 246 posti nei Comuni della rete ANCI Puglia. Domande entro le 14 dell’8 aprile 2026. Prevista indennità mensile e riserva del 15% nei concorsi pubblici. x.com