Servizio Civile Universale opportunità per i giovani con la Caritas di Fiesole | domande entro l’8 aprile

Da lanazione.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È in scadenza l’8 aprile il termine per presentare le domande di partecipazione al bando del Servizio Civile Universale 2026-2027, promosso dalla Caritas Diocesana di Fiesole. L’iniziativa si rivolge ai giovani del territorio e prevede un’esperienza di impegno sociale e di crescita personale. Le possibilità di adesione rappresentano un’opportunità per chi desidera dedicarsi a progetti di servizio e volontariato.

Arezzo, 07 aprile 2026 – Ultimi giorni a disposizione per partecipare al bando del Servizio Civile Universale 2026-2027 promosso dalla Caritas Diocesana di Fiesole, che offre ai giovani del territorio un'esperienza concreta di impegno sociale e crescita personale. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata all'8 aprile 2026, nell'ambito del progetto “Inclusione e Partecipazione – Arezzo”. L'iniziativa mette a disposizione otto posti complessivi, destinati a ragazze e ragazzi tra i 18 ei 28 anni non compiuti, con inserimenti previsti in tre diverse strutture della diocesi. Nel dettaglio, quattro volontari saranno accolti presso il Centro Caritas S. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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