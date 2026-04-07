Servizio civile universale 16 opportunità in provincia di Monza e Brianza | come partecipare

Il servizio civile universale offre ancora la possibilità di partecipare in provincia di Monza e Brianza, con 16 opportunità disponibili. La scadenza per presentare la domanda è stata prorogata dal dipartimento competente e ora è prevista per giovedì 16 aprile alle 14, rispetto alla data iniziale dell’8 aprile. Chi desidera iscriversi può quindi ancora farlo, rispettando la nuova scadenza.

Ci sarà ancora tempo per chi vorrà fare il servizio civile universale a Monza. Il dipartimento per le politiche giovanili ha infatti prorogato fino a giovedì 16 aprile alle 14 la scadenza per presentare domanda, prima fissata all’8 aprile. Una scelta che permette ai minori di 29 anni di avere ulteriore tempo per scegliere il progetto più adatto a sé e presentare la propria candidatura. In provincia di Monza Brianza, dove Associazione Mosaico conta 16 opportunità (tra le 485 a livello regionale), sono già arrivate 24 domande. Saranno presenti progetti in biblioteche, uffici comunali e nel settore dell’assistenza. “Invito i ragazzi che ancora... 🔗 Leggi su Monzatoday.it Servizio Civile Universale 2026/2027 alla ASL di Frosinone: come partecipareGiovani tra 18 e 28 anni possono candidarsi fino all’8 aprile 2026 al progetto “Ecosistema Salute” per contribuire al benessere della comunità con 25... Temi più discussi: Bando Servizio Civile Universale 2026 - Nuova scadenza ore 14 del 16 aprile 2026; Servizio Civile Universale: prorogato al 16 aprile (ore 14) il termine per le domande – 246 posti nei Comuni della rete ANCI Puglia; Servizio civile universale, termine per presentare domanda prorogato al 16 aprile; Servizio Civile Universale 2026: quasi 66mila posti nel bando per volontari - Prorogato al 16 Aprile. Servizio civile universale, bando prorogato al 16 aprileAnnunciata dal Ministero la nuova scadenza per presentare la domanda. In Piemonte ci sono 3.938 posti disponibili ... rainews.it Servizio civile universale, prorogata la scadenza. I progetti della Diocesi di ImolaImola. Quindici i posti disponibili per i due progetti, di cui uno in collaborazione con la Fondazione Santa Caterina ... ilnuovodiario.com Io ho fatto la domanda giorno 1 aprile e hanno ricevuto la domanda il 2 aprile, cioè protocollata, quindi visto che la domanda scade il 16 aprile, quando me lo fanno sapere che mi chiameranno per il servizio civile - facebook.com facebook