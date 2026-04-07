Servizio civile 2026 domanda entro l’8 aprile | requisiti come candidarsi e stipendio

Da quifinanza.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È aperto il termine per presentare domanda al Servizio civile 2026, con scadenza fissata per l’8 aprile. La selezione riguarda la copertura di 65 posti disponibili e si rivolge ai cittadini interessati a partecipare a programmi di volontariato. Nel bando sono indicati i requisiti necessari, le modalità di candidatura e lo stipendio previsto per i volontari. La procedura di iscrizione deve essere completata entro la data stabilita.

Conto alla rovescia per candidarsi al bando per il Servizio civile 2026: la scadenza della selezione pubblica per il reclutamento di 65.964 operatori volontari è fissata per le ore 14:00 di mercoledì 8 aprile 2026. L’iniziativa è stata indetta dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale e offre ai giovani l’opportunità di partecipare a progetti formativi e di assistenza sociale. Il bando Servizio civile 2026. I progetti hanno una durata tra 8 e 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1.145 ore (per i progetti di 12 mesi ), le 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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