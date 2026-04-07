Servizio civile 2026 domanda entro l’8 aprile | requisiti come candidarsi e stipendio

È aperto il termine per presentare domanda al Servizio civile 2026, con scadenza fissata per l’8 aprile. La selezione riguarda la copertura di 65 posti disponibili e si rivolge ai cittadini interessati a partecipare a programmi di volontariato. Nel bando sono indicati i requisiti necessari, le modalità di candidatura e lo stipendio previsto per i volontari. La procedura di iscrizione deve essere completata entro la data stabilita.

Conto alla rovescia per candidarsi al bando per il Servizio civile 2026: la scadenza della selezione pubblica per il reclutamento di 65.964 operatori volontari è fissata per le ore 14:00 di mercoledì 8 aprile 2026. L’iniziativa è stata indetta dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale e offre ai giovani l’opportunità di partecipare a progetti formativi e di assistenza sociale. Il bando Servizio civile 2026. I progetti hanno una durata tra 8 e 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1.145 ore (per i progetti di 12 mesi ), le 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Servizio Civile, bando per oltre 65mila volontari in scadenza: come fare domandaÈ disponibile ancora per poco il bando per la selezione di 65.964 operatori volontari. C’è tempo per candidarsi fino alle ore 14.00 dell’8 aprile 2026. I progetti si realizzeranno tra il 2026 e il ... tg24.sky.it

Domande per il Servizio Civile Universale entro le ore 14 dell’8 aprileScade alle ore 14 di domani, mercoledì 8 aprile 2026, il termine di presentazione della domanda per la selezione di operatori volontari da impiegare in ... picenonews24.it

Salve,vorrei farvi delle domande .. Io ho un figlio di tre anni,sto svolgendo il Servizio Civile Universale,essendo genitore separato,mi spettano dei permessi Ho provato a chiedere al mio ente ma ad oggi non ho ricevuto risposte via e-mail.. Se dovessi prender - facebook.com facebook