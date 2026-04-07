SERIE D San Donato momento difficile Arriva Catanese in mediana

Il San Donato Tavarnelle si trova a dover affrontare una fase complicata della stagione a causa di un nuovo infortunio che ha coinvolto un centrocampista. La squadra, guidata dal presidente, dovrà adattarsi e trovare soluzioni per coprire la mediana in vista delle prossime partite. Nel tentativo di rafforzare il reparto, è arrivato un nuovo elemento dalla Serie C.

Con il nuovo infortunio di Pietro Gistri, il San Donato Tavarnelle del presidente Andrea Bacci è dovuto correre ai ripari per rimpinguare l’organico in vista del difficile rush finale. È stato tesserato lo svincolato centrocampista Giovanni Catanese, classe 1993: giocatore di esperienza e qualità, gettato subito nella mischia nella seconda parte della gara persa a Cannara. Catanese, ex di Pontedera, Arezzo, Lucchese, Pianese e Ghivizzano, cercherà di dare il massimo per la causa gialloblù. Un innesto con cui la società tenta il tutto per tutto per raggiungere la salvezza, obiettivo complicatosi dopo i soli 4 punti raccolti nelle ultime 9 gare, che hanno fatto precipitare la squadra al quart’ultimo posto del gruppo E. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - SERIE D. San Donato, momento difficile. Arriva Catanese in mediana Leggi anche: Ospedale San Donato, arriva lo sgabello per partorire Serie C. Carpi, il ds Bernardi: "Un momento difficile che può starci»Ancora in zona playoff ma con un punto in meno di vantaggio (da +8 a +7) sulla zona calda dopo il ko a Campobasso (foto). Temi più discussi: Scheda squadra San Donato Tavarnelle; Valdelsa a Bordo Campo EP 4: SAN DONATO TAVARNELLE – SIENA; Serie D: San Donato Tavarnelle – Siena FC 2-3; Scheda squadra San Donato Tavarnelle. Serie D San Donato, momento difficile. Arriva Catanese in medianaCon il nuovo infortunio di Pietro Gistri, il San Donato Tavarnelle del presidente Andrea Bacci è dovuto correre ai ... msn.com SAN DONATO TAVARNELLE-SIENA FC: 2-3 parzialeBianconeri attesi allo Stadio Pianigiani contro il San Donato Tavarnelle: fischio d’inizio alle ore 15, direzione arbitrale affidata a Copelli Il Siena si prepara a scendere in campo per la 29ª giorna ... oksiena.it Avviso importante – Parrocchia di San Donato Si comunica che, a causa del maltempo, le processioni non si terranno. Condividiamo l’avviso del Parroco, don Leo: “A causa del maltempo le processioni non si terranno. Purtroppo continua a piovere. Invito tu - facebook.com facebook