Durante la terza puntata del Serale di Amici 25, è stato eliminato Plasma. La decisione ha attirato l’attenzione dei telespettatori, mentre si sono diffuse voci riguardo a problemi di salute e a un patto segreto con la conduttrice. La puntata si è conclusa con questa eliminazione, lasciando molti spettatori curiosi sulle dinamiche tra i partecipanti e la produzione.

La terza puntata del Serale di Amici 25 si chiude con un’eliminazione che ha colpito il pubblico e acceso l’attenzione su Plasma. Il cantante, finito al ballottaggio insieme ad Angie e Caterina Lumina, ha lasciato la scuola dopo una serata segnata da esibizioni e confronti tra i professori. Dopo la sua uscita emerge un dettaglio importante sulla salute del cantante, che Maria De Filippi aveva tenuto segreto fino ad ora. Il vero guadagno degli insegnanti di Amici Amici Serale: il ballottaggio finale nella casetta. Come da tradizione del Serale, i tre allievi al ballottaggio si sono spostati in casetta in attesa del verdetto. Un momento carico di tensione, vissuto lontano dallo studio e dalle telecamere principali. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Serale Amici 25, Plasma eliminato: problemi di salute e patto segreto con Maria De Filippi

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