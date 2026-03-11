SELVAGGIA LUCARELLI | LA REAZIONE DI MILLY CARLUCCI AL MIO PASSAGGIO AL GFVIP

Selvaggia Lucarelli ha annunciato il suo ingresso al Grande Fratello Vip, suscitando una reazione da parte di Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con le Stelle. La giornalista ha parlato di questo passaggio in un'intervista rilasciata a Chi, lasciando intendere che ci siano state reazioni e considerazioni legate alla sua scelta di partecipare al reality. La situazione ha attirato l’attenzione dei media e dei fan.

Selvaggia Lucarelli: addio o arrivederci Ballando con le Stelle? La risposta arriva da un'intervista rilasciata a Chi dove parla della reazione di Milly Carlucci al suo passaggio al Grande Fratello Vip. Come ha preso Milly Carlucci la notizia del mio passaggio al GF Vip? Aveva anticipato i tempi dicendo che ci sarebbe rimasta male se un componente della sua giuria fosse passato dall'altra parte. Ma non sto cedendo la paletta, sto facendo solo un'altra esperienza lavorativa. Del resto non penso proprio si possa pretendere che, in un anno io partecipi a un solo programma televisivo. Io non ho esclusive. Da dieci anni i miei contratti a Ballando Con le Stelle si concludono sempre con l'ultima puntata.