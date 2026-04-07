Scuola e caro carburanti Valditara dice no alla Dad | Non sarà prevista per quest’anno

Il ministro dell’istruzione ha annunciato che quest’anno non sarà introdotta la didattica a distanza, nonostante le difficoltà legate all’aumento dei prezzi dei carburanti. La decisione è stata comunicata in risposta alle preoccupazioni di studenti e famiglie, ma senza prevedere un ritorno alle lezioni online. La scelta riguarda sia le scuole superiori che quelle di livello inferiore, con un focus sulla didattica in presenza.

Il ministro esclude il ritorno della didattica a distanza nonostante le preoccupazioni per il caro carburanti. Scontro con il sindacato Anief e difesa della scuola in presenza Nessun ritorno alla didattica a distanza da qui alla fine dell’anno scolastico. Ilministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara interviene in modo netto per chiudere il dibattito apertosi negli ultimi giorni:“La Dad non è contemplata”,ha dichiarato, mettendo fine alle ipotesi circolate sulla possibilità di un suo utilizzo per fronteggiare il caro carburanti. L’allarme era stato lanciato dal sindacato Anief, guidato da Marcello Pacifico, che aveva prospettatouno scenario in cui, per contenere i costi legati agli spostamenti e al lavoro in presenza, si potesse tornare temporaneamente alla didattica online. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Scuola e caro carburanti, Valditara dice no alla Dad: “Non sarà prevista per quest’anno” Rete scuola in presenza: “Assurda l’ipotesi Dad per il caro carburanti”Tempo di lettura: 2 minuti “Nelle ultime ore, alcuni sindacati starebbero avanzando l’ipotesi di estendere le misure contro il caro energia anche ai... Leggi anche: Crisi energetica e scuola, Valditara assicura: “La Dad non è contemplata in alcun modo” Temi più discussi: Caro carburanti, docenti fuorisede in ginocchio: Una tassa sul lavoro che spinge verso la povertà; CARO CARBURANTI: NELLE SCUOLE SI AFFACCIA IPOTESI DAD, GRAVE E INACCETTABILE; Scuola, la Rete nazionale contro il ritorno della Dad: Ipotesi assurda legata al caro carburanti; Scuola a distanza per il caro carburanti? Scoppia la protesta: Ipotesi inaccettabile. Ipotesi Dad per il caro carburanti: la protesta della ReteL'ipotesi Dad per il caro carburanti scatena la protesta: la Rete scuola in presenza boccia la proposta dei sindacati. stylo24.it Scuola a distanza per il caro carburanti? Scoppia la protesta: Ipotesi inaccettabileLa Rete scuola in presenza boccia la Dad: Così si colpiscono i più fragili e si indebolisce il sistema educativo ... giornalelavoce.it Orizzonte Scuola - facebook.com facebook La bella notizia del contratto scuola lo è solo a metà, serve una riforma fiscale che non c’è. Di Marco Leonardi e Leonzio Rizzo x.com