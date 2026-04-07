Scomparso sulla SS 107 | chi era Attilio l’anima del Sila Club 4×4

Un giovane conosciuto nel suo gruppo di appassionati di fuoristrada è scomparso sulla SS 107, lungo il territorio di Spezzano Sila. La sua assenza ha suscitato preoccupazione tra amici e conoscenti, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sulla vicenda. La scomparsa ha attirato l’attenzione della comunità locale, che si è unita nel cercare di ottenere maggiori informazioni sulla vicenda.

Attilio Aura, un giovane molto conosciuto nel proprio ambiente, è scomparso lungo la SS 107 in territorio di Spezzano Sila. L’evento ha colpito profondamente la comunità locale, dove il ragazzo era stimato per la sua integrità e i suoi interessi. Il profilo di Attilio emerge come quello di una persona capace di relazionarsi con gli altri in modo spontaneo e sincero. La sua personalità autentica lo ha reso un punto di riferimento per molte persone, con cui condivideva l’esistenza quotidiana attraverso legami d’amicizia solidi. Passioni e legami sociali nel cuore del Sila. L’interesse per il mondo dei motori e l’entusiasmo per le cronoscalate hanno caratterizzato gran parte della vita di Attilio Aura. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scomparso sulla SS 107: chi era Attilio, l’anima del Sila Club 4×4 Sila, giornata nera sulla 107: un morto e più crash in serieUn uomo ha perso la vita in un violento scontro stradale avvenuto in serata sulla statale 107. Napoli, nasce il merchandising 3.0: la maglia azzurra in un’icona di stile globale, ecco chi è l’anima creativa del clubTresoldi svela: «Sogno di giocare nel Milan, ci penso ogni mattina quando mi sveglio! Ecco come mai non gioco con l’Italia» Cancelo, ma cosa sta...