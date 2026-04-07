In Sardegna, la popolazione over 60 continua a crescere, riflettendo l'invecchiamento della società. La regione si distingue come una delle aree con la più alta longevità in Italia, grazie a fattori come la qualità della vita, l’ambiente e il senso di comunità. Tuttavia, questa tendenza porta anche a sfide legate alla promozione di un invecchiamento attivo, che richiedono interventi specifici per sostenere le esigenze della popolazione anziana.

La Sardegna si conferma una delle aree più longeve d’Italia, un vero laboratorio naturale dove qualità della vita, ambiente e senso di comunità contribuiscono ad una straordinaria aspettativa di vita. Ma dietro questo primato si nasconde anche una sfida cruciale: gestire un progressivo invecchiamento della popolazione. È quanto emerso nel corso di una diretta di approfondimento condotta da Antonio Nesci su Fast News Platform, con la partecipazione di Giacomo Carta (Presidente Provinciale Acli Cagliari) e della psicologa Francesca Garau. Numeri in crescita e scenari futuri. Secondo i dati illustrati durante un recente convegno a Cagliari, la popolazione sarda sta invecchiando rapidamente: entro il 2055 gli over 60 potrebbero rappresentare il 42% del totale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Sardegna, terra di longevità: cresce la popolazione over 60, ma la sfida è l’invecchiamento attivo

Longevità e comunità, in Sardegna cresce la popolazione over 64: oltre 428mila residentiA Cagliari il confronto su politiche e modelli per l’invecchiamento attivo CAGLIARI – La Sardegna si conferma una delle regioni italiane con il più...

Energia senza età e invecchiamento attivo: due progetti per gli over 60Il Comune di Barzanò, assessorato ai servizi sociali, lancia "Energia senza età" e "Invecchiamento attivo", due progetti finalizzati al miglioramento...

Si parla di: Giuseppe Curigliano: Dal Vibonese al vertice dell’oncologia europea, vi spiego i segreti della longevità.

Dalla terra alla tavola, Sardegna protagonista alla Bit di MilanoLa Sardegna si presenta alla Bit di Milano con una visione chiara: trasformare la propria identità alimentare e culturale in un modello strutturato di sviluppo turistico. Allo stand della Regione è ... ansa.it

Le Donne del Vino al Vinitaly, focus su enoturismo e identitàLe Donne del Vino saranno protagoniste al Vinitaly 2026 a Verona. ansa.it