Nelle ultime settimane di campionato, il Napoli e l’Inter si sfideranno ancora come principali contendenti per lo Scudetto. La lotta tra le due squadre riproporrà un duello simile a quello della stagione precedente, con partite che potrebbero decidere i destini del titolo. Entrambe le formazioni sono impegnate in match cruciali, che potrebbero influenzare la classifica finale.

E’ ancora Napoli-Inter per la corsa Scudetto. In queste ultime settime giornate di campionato, ci sarà una sorta di replay di quanto visto un anno fa. Tuttavia la squadra nerazzurra, dopo un marzo horror, e con in testa agli epiloghi del 2022 e del 2025, ha saldamente in mano il suo destino. Napoli-Inter, grandi le differenze. La classifica vede la vetta colorata pesantemente di nerazzurro ovviamente. L’Inter, dopo 31 giornate, è a +7 sul Napoli, mentre l’anno scorso il vantaggio era di soli tre punti, 68 a 65. Oltretutto l’andamento degli azzurri è in piena linea con lo score di una stagione fa. Sono i nerazzurri ad aver migliorato di quattro lunghezze, un dato che ci porta ad analizzare altre due differenze. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Sarà ancora il Napoli l’anti Inter per lo Scudetto

Milan, per lo Scudetto è game over: per Allegri altro ko. È il Napoli di Conte l’anti-InterPer il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, al 'Maradona' è andata in scena "una partita che parte scialba, senza mordente.

Ultimissime Inter LIVE: Bastoni ancora in dubbio per l’Atalanta, sarà rivoluzione a centrocampo. Prima lo Scudetto e poi… Konédi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale.

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Napoli, rinnovi e scadenze di contratto 2026: come sarà il futuro azzurro?Tra rinnovi e scadenze, tra passato, presente e futuro. Il Napoli deve chiudere al meglio questa stagione ancora in corso ma è ovvio già pensare a quello che sarà. Sono due i calciatori in scadenza a ... ilmattino.it

"Adesso è ufficiale: Rosi ha trovato la sua famiglia. Ad adottarla sarà Simona, la donna che l’ha soccorsa quando era in fin di vita, insieme a suo figlio. Una notizia bellissima, che riempie il cuore di gioia dopo giorni lunghi, difficili e carichi di apprensione. Per l - facebook.com facebook

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