UNARMA rinnovamento nel segno della professionalità | Giuseppe Sofia nuovo segretario di Sezione a Sant’Angelo dei Lombardi
UNARMA, il sindacato dei Carabinieri, ha annunciato la nomina di Giuseppe Sofia come nuovo segretario di sezione a Sant’Angelo dei Lombardi. La nomina è avvenuta in seguito al congresso suppletivo svoltosi a febbraio. La nomina rappresenta un passo importante per il sindacato, che continua a rafforzare la sua presenza sul territorio.
Continua incessante l’operato di UNARMA, lo storico sindacato dei Carabinieri.È di questi giorni, a seguito del Congresso Suppletivo tenutosi nel mese di Febbraio, l’elezione del Segretario di Sezione di Sant’Angelo dei Lombardi del Brig. Giuseppe Sofia.La scelta di nuove nomine è scaturita. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
