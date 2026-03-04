Contro le liste d’attesa più soldi ai privati E Giani vuole sfruttare i bandi europei

La giunta regionale della Toscana ha approvato una variazione di bilancio da 80 milioni di euro, che si aggiunge a una precedente di 130 milioni, per garantire il pareggio del bilancio 2025 del servizio sanitario. La somma sarà destinata a finanziare principalmente privati, mentre il presidente regionale ha annunciato l’intenzione di sfruttare i bandi europei per ulteriori risorse.

La giunta regionale della Toscana ha approvato una variazione di bilancio da 80 milioni di euro, che segue a una precedente di 130 milioni, necessari per chiudere in pareggio il bilancio 2025 del servizio sanitario toscano. Le risorse provengono per 30 milioni dall’adeguamento della previsione di gettito dell’addizionale Irpef; 25,72 milioni da accantonamenti a garanzie del pagamento delle rate di mutuo non più necessari e 24,27 milioni dal fondo di riserva. La Toscana inoltre accelera sull’abbattimento delle liste d’attesa: 32 milioni di euro saranno destinati a questi due obiettivi nel 2026. 20 milioni per l’attività di Asl e aziende ospedaliero universitarie (2 in più rispetto allo scorso anno) e 12 milioni di maggiori risorse per il privato convenzionato con un tetto che quest’anno sarà di 329 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

