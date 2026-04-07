A partire da aprile, riprenderanno le trattative tra le organizzazioni sindacali e l’Aran per il rinnovo dei contratti nel settore sanitario, con scadenza prevista per il 2027. Gli incontri si concentreranno sulla definizione delle condizioni di lavoro e delle retribuzioni dei professionisti sanitari, in vista di un accordo che dovrà essere firmato entro la fine dell’anno. Le parti coinvolte si preparano a confrontarsi nelle prossime settimane.

Sarà un aprile caldo all’Aran: nei prossimi giorni riparte il confronto per il rinnovo dei contratti della sanità 2025-2027. L’Agenzia ha convocato le organizzazioni sindacali per il 22 e il 29 aprile prossimi. Per il comparto sanità, che coinvolge circa 593mila dipendenti, l’incontro è fissato per il 22 aprile alle ore 11. Per l’Area sanità – relativa a dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie – pari a circa 138mila dipendenti, la convocazione è prevista per il 29 aprile alle ore 15. “Con queste convocazioni apriamo una fase nuova per la gestione del personale della sanità pubblica”, dice il presidente Aran, Antonio Naddeo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanità, al via le trattative per il contratto. Gli appuntamenti all’Aran e le intenzioni dei sindacati

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La tutela della #salute è un diritto per tutti Ma sta diventando un privilegio per pochi Ecco perchè bisogna difendere la #sanità pubblica con le unghie e con i denti #SalviamoSSN #GiornataMondialedellaSalute #7aprile x.com