‘Salute in Comune’ progetto apprezzato e con patrocinio

Il Comitato organizzatore del progetto ‘Salute in Comune’ ha precisato che le informazioni diffuse in merito al patrocinio e al collegamento con il Comune di Forlimpopoli sono inesatte e fuorvianti. La comunicazione arriva in risposta alle notizie pubblicate che avevano messo in discussione il coinvolgimento dell’amministrazione comunale nel progetto. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla natura dell’accordo o sulla partecipazione ufficiale del Comune.

In relazione alle notizie pubblicate sul ‘Progetto Salute in Comune’, il Comitato organizzatore precisa che è inesatta e fuorviante la ricostruzione secondo cui non vi sarebbe stato alcun patrocinio e collegamento con il Comune di Forlimpopoli. Il progetto è stato regolarmente presentato e ha ottenuto il patrocinio, con apprezzamento espresso anche pubblicamente dal sindaco, come da intervista video rilasciata (inviata alla redazione e con foto, sotto, a corredo). Le modalità organizzative e di finanziamento, necessarie per garantire prestazioni sanitarie gratuite ai cittadini, sono state preventivamente comunicate all’Amministrazione dichiarate in sede di intervista al sindaco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Niente patrocinio dal Comune". Annullata l’iniziativa per l’8 marzoAnnullato l’evento di domenica in piazza della Libertà, previsto in occasione della giornata internazionale della donna dell’8 marzo.

'Salute in Comune', arriva la replica degli organizzatori: "Progetto trasparente, dall'Amministrazione comunale ricostruzione inesatta"Secondo i promotori, il progetto “Salute in Comune” sarebbe stato regolarmente presentato all’Amministrazione e avrebbe inizialmente ottenuto il...

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Progetto Salute in Comune: il Comitato organizzatore risponde all’Amministrazione comunale di ForlimpopoliIl Comitato organizzatore ritiene necessario fornire alcune precisazioni, al fine di evitare il permanere di informazioni non veritiere idonee a generare equivoci lesivi ... forli24ore.it

Forlimpopoli chiarisce: nessun legame con Salute in ComuneNessun rapporto con il progetto Salute in Comune. L’Amministrazione comunale di Forlimpopoli interviene con una nota ufficiale per chiarire l’assenza di qualsiasi collaborazione, patrocinio o ... forli24ore.it

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7 Aprile – Giornata Mondiale della Salute La salute è un diritto di tutti. Oggi ci ricorda quanto sia fondamentale garantire cure accessibili, investire nella ricerca e promuovere la #prevenzione. #GiornataMondialeDellaSalute #WorldHealthDay @MinisteroSalut x.com