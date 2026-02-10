Sagre e Feste in Campania da giovedì 12 a domenica 15 febbraio 2026

Da giovedì 12 a domenica 15 febbraio, la Campania si anima con una serie di eventi e feste. Le strade si riempiranno di musica, carri di Carnevale e bancarelle con prodotti tipici locali. Molti paesi preparano tradizionali sagre e spettacoli per coinvolgere residenti e visitatori. È un fine settimana ricco di appuntamenti, tra allegria e buon cibo, per vivere le tradizioni della regione.

Feste e Sagre in Campania da giovedì 12 a domenica 15 febbraio 2026 sarà pieno di appuntamenti con Feste di Carnevale, musica e degustazioni di prodotti tipici campani. L’appuntamento è ogni domenica dalle ore 6:00 di mattina fino alle ore 14.00 Domenica apertura stand ore 15.30 con “Aspettando Carnevale nelle Contrade” Quattro giorni per festeggiare l’amore su una delle passeggiate lungomare più belle d’Italia. Da giovedì 13 a domenica 16 febbraio, dalle ore 10 a mezzanotte, Salerno in love promette una romantica atmosfera, tra installazioni per realizzare fotografie uniche, iniziative, spettacoli, degustazioni e un mercatino ricco di artigiani e produttori di eccellenze. 🔗 Leggi su 2anews.it

