Leone XIV benedice i fedeli dal balcone di San Pietro e rientra in basilica dopo l' Urbi et Orbi – Il video

Il 5 aprile 2026, oltre 50 mila fedeli si sono radunati a San Pietro per assistere all'Urbi et Orbi. Il Pontefice, dal balcone della basilica, ha benedetto la folla e ha rivolto un appello a deporre le armi. Dopo la benedizione, il Papa è rientrato in basilica. Un video mostra il momento in cui il leader religioso si rivolge ai presenti e benedice la piazza.

(Agenzia Vista) Roma, 05 aprile 2026 A San Pietro oltre 50 mila fedeli per l'Urbi et Orbi. L'appello del Pontefice nella benedizione: "Chi ha le armi le deponga". “Chi ha in mano armi le deponga! Chi ha il potere di scatenare guerre, scelga la pace! Non una pace perseguita con la forza, ma con il dialogo! Non con la volonta’ di dominare l'altro, ma di incontrarlo! ". «La Pasqua è una vittoria: della vita sulla morte, della luce sulle tenebre, dell’amore sull’odio», ha detto il Papa. «La forza con cui Cristo è risorto è totalmente non violenta». Così Leone XIV ha invitato i fedeli ad unirsi a lui «nella veglia di preghiera per la pace nella Basilica di San Pietro il prossimo sabato, 11 aprile». 🔗 Leggi su Open.online

Leone XIV benedice i fedeli dal balcone di San Pietro e rientra in basilica dopo l'Urbi et Orbi(Agenzia Vista) Roma, 05 aprile 2026 A San Pietro oltre 50 mila fedeli per l'Urbi et Orbi.

A che ora inizia la Benedizione Urbi et Orbi di Pasqua 2026: l’orario con Papa Leone XIVA che ora inizia la Benedizione Urbi et Orbi di Pasqua 2026: l’orario con Papa Leone XIV A che ora inizia la Benedizione Urbi et Orbi di Pasqua 2026...

Leone XIV benedice i fedeli dal balcone di San Pietro e rientra in basilica dopo l'Urbi et Orbi

Temi più discussi: Papa Leone XIV: l'importanza della missione dei laici nella Chiesa incarnata nella Storia; Il Papa prega per i cristiani in Medio Oriente; VATICANO Leone XIV, Domenica delle Palme: 'Dio non ascolta la preghiera di chi fa la guerra'; Leone XIV: deponete le armi, Dio rifiuta la guerra.

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Pasqua in San Pietro: il discorso di Papa Leone XIV e la veglia per la paceIl 5 aprile 2026 a Piazza San Pietro Papa Leone XIV ha celebrato la Pasqua davanti a circa 50mila persone, tra bande in alta uniforme e un forte invito a rifiutare la violenza ... notizie.it

Il sagrato della Basilica di San Pietro è ornato da migliaia di fiori e piante coltivate in Olanda. Quest’anno ricorre il quarantesimo anniversario da quando i Paesi Bassi hanno offerto per la prima volta il dono floreale al Papa, in occasione della Pasqua - facebook.com facebook

Dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro, Papa Leone ha impartito la sua prima benedizione Urbi et Orbi della Domenica di Pasqua, rivolgendosi alla città di Roma e al mondo intero. La tradizionale benedizione papale, riservata alle occasioni più sole x.com