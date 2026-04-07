Jonathan Rowe, attaccante del Bologna, ha commentato recentemente la lite avuta con il centrocampista Rabiot, affermando di non portare rancore e sottolineando che, da adulti, a volte si può eccedere. La discussione tra i due giocatori aveva attirato l’attenzione dei media, ma Rowe ha preferito concentrarsi sul fatto che si tratta di episodi che possono succedere nel mondo del calcio. Ha inoltre sottolineato l’importanza di mantenere un atteggiamento maturo.

Jonathan Rowe, giovane esterno d'attacco del Bologna, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni del Corriere di Bologna. Il calcaitore rossoblù è voluto ritornare su un argomento molto delicato: la famosa lite avuta con Adrien Rabiot ai tempi del Marsiglia. In estate, infatti, il club francese ha deciso di mettere sul mercato i due calciatori, che si sono poi ritrovati assieme in serie A ma con maglie diverse. Ecco, di seguito, le sue parole: "Non porto rancore, siamo adulti e a volte si eccede, trascinati dalle emozioni. Magari è successo ad altri e non è diventato pubblico, avviene tutto per una ragione. Quell'episodio mi ha portato qua. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Rowe torna sulla lite con Rabiot: “Non porto rancore, siamo adulti e a volte si eccede”

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