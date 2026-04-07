Una tragedia si è verificata poco prima delle sette di sera sulla strada provinciale che collega Siena e Grosseto, nei pressi di Rosia. Un noto imprenditore ha perso la vita in un incidente che ha coinvolto anche un'auto di turisti. La dinamica dello scontro e le cause sono ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’imprenditore non c’è stato nulla da fare.

La tragedia poco prima delle 19, sulla Sp 99, la provinciale che dalla Siena-Grosseto porta verso Rosia. Una bellissima giornata di sole, tanti turisti a Siena e nelle campagne per Pasquetta. Un attimo, lo schianto e la luce si è spenta per sempre per un noto imprenditore edile della zona, Giuseppe Federico, 47 anni, rimasto coinvolto in moto nell’incidente con una macchina su cui viaggiavano alcuni turisti tedeschi, secondo la prima ricostruzione dell’accaduto. Serviranno tuttavia rilievi e altri accertamenti dei carabinieri, subito intervenuti con vigili del fuoco e ambulanze, rimasti fino a buio sul posto, per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rosia, tragedia in moto. Muore noto imprenditore. Coinvolta anche auto di turisti

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E' Giuseppe Federico di Rosia il motociclista vittima dell'incidente sulla provinciale 99 - facebook.com facebook

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