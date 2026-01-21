Milan Modric verso una maglia da titolare a Roma dopo il turno da … vice di Allegri!

Luka Modric potrebbe tornare a disputare una partita da titolare con il Milan nel prossimo impegno contro la Roma all'Olimpico. Dopo aver giocato solo negli ultimi minuti di Milan-Lecce, il centrocampista croato, classe 1985, si prepara a un ruolo più rilevante in questa sfida importante. La sua presenza potrebbe rappresentare un elemento chiave nella formazione rossonera, offrendo esperienza e qualità a centrocampo.

Domenica 25 gennaio, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Olimpico' Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026: un vero e proprio scontro al vertice tra i giallorossi di Gian Piero Gasperini, quarti in classifica con 42 punti e i rossoneri di Massimiliano Allegri, secondi a quota 46. Per l'occasione, come riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, tornerà titolare Luka Modric. Il centrocampista croato, classe 1985, ha giocato soltanto gli ultimissimi minuti di Milan-Lecce, domenica scorsa a 'San Siro', lasciando il campo ad Ardon Jashari, che, al suo posto, ha disputato una buona partita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

