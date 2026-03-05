Roma Hermoso ko | salta anche il Genoa Allarme difesa per Gasp

Il difensore della Roma, Mario Hermoso, non sarà disponibile per la partita contro il Genoa a causa di un problema fisico. La società ha comunicato che il giocatore spagnolo ha alzato bandiera bianca e non farà parte della lista dei convocati. La situazione si aggiunge a un momento difficile per la difesa giallorossa, che dovrà fare a meno di uno dei suoi elementi principali.

L’infermeria della Roma nega a Gian Piero Gasperini il recupero di Mario Hermoso: il difensore spagnolo alza ufficialmente bandiera bianca e salterà la sfida contro il Genoa. Il dolore acuto all’ ileopsoas, riacutizzatosi clamorosamente durante il riscaldamento del match contro la Cremonese, non accenna a regredire, costringendo l’ex Atletico Madrid a prolungare il suo calvario lontano dal gruppo. Nonostante le speranze dello staff tecnico per un rientro in extremis, Hermoso ha svolto anche ieri una seduta di lavoro personalizzato, posticipando il rientro in gruppo alla prossima settimana e certificando un momento di profonda crisi fisica. Il bilancio stagionale del numero ventidue è impietoso: i settanta minuti disputati a Udine rappresentano l’unica traccia agonistica dello spagnolo negli ultimi quarantasei giorni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Hermoso ko: salta anche il Genoa. Allarme difesa per Gasp Leggi anche: Roma-Genoa, vietato sbagliare: tornano Hermoso e Dovbyk, Baldanzi ko Leggi anche: Genoa-Roma: verso il rientro in gruppo Soulé ed Hermoso. Ci prova anche Dybala Contenuti e approfondimenti su Roma Hermoso ko salta anche il Genoa.... Temi più discussi: Roma, Hermoso ancora ko: salta il Genoa per il problema all’ileopsoas; Hermoso out anche contro il Genoa; Roma, Wesley si ferma per squalifica: contro il Genoa chance per Rensch. La Roma perde Mario Hermoso per almeno un mese: lesione muscolare di secondo grado, salta il MilanLa Roma rischia di perdere per almeno una trentina di giorni Mario Hermoso. Gli esami medici a cui è stato sottoposto il difensore centrale spagnolo nella giornata di oggi hanno evidenziato la ... calciomercato.com FLASH | Roma-Cremonese, tegola per Gasperini: un titolare ko nel riscaldamento!Infortunio Hermoso – Arrivano cattive notizie per Gasperini e fantallenatori poco prima del fischio d’inizio di Roma-Cremonese. I giallorossi perdono Mario Hermoso, difensore che sarebbe dovuto ... fantamaster.it Si allarga l’inchiesta della Procura di Roma sul Garante della Privacy. Arrivando ora a lambire la famiglia di un importante parlamentare di Fratelli d’Italia. Mercoledì mattina, infatti, i finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Roma hanno notificat - facebook.com facebook Roma. Scavano per costruire uno studentato sulla via Ostiense e trovano una necropoli dell’Antica Roma Emersi i resti di almeno 20 edifici La Soprintendenza: è solo l’inizio Edoardo Sassi, @corriereroma x.com