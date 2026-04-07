Roberto Gavioli morto precipitando dal cestello domani il funerale

Un uomo è deceduto dopo essere caduto dal cestello di un'impalcatura, mentre il suo funerale è previsto per domani. La vittima è conosciuta come 'marangon' e la sua famiglia si trova a fronteggiare anche la condizione di un figlio, ricoverato nel reparto di terapia intensiva di un ospedale di Bologna. La tragedia ha colpito anche la comunità locale, in attesa di ulteriori sviluppi sulle cause dell'incidente.

San Felice (Modena), 7 aprile 2026 – Non si spengono il dolore per la tragica scomparsa di Roberto Gavioli, per tutti il ’marangon’, e le preghiere per il figlio Davide, tuttora ricoverato all’ospedale Maggiore di Bologna. Cede il braccio della gru: Roberto Gavioli precipita e muore a 73 anni, gravissimo il figlio. “Addio al nostro Geppetto” Il funerale nella chiesa di San Felice. Domani alle 8.40 verrà celebrato il funerale affidato alle onoranze funebri Paltrinieri, partendo dalle camere ardenti della Domus di Mirandola (viale Gramsci 117) per raggiungere la chiesa di San Felice, dove alle 9 verrà celebrata la messa e successivamente la salma verrà accompagnata al tempio della cremazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Roberto Gavioli morto precipitando dal cestello, domani il funerale Modena, cade il braccio della gru mentre lavorano insieme: Roberto Gavioli morto sul colpo, grave il figlioRoberto Gavioli, 73 anni, è deceduto sul colpo dopo essere precipitato da un'altezza di 10 metri mentre lavorava sul cestello di una gru con il... Precipita dal cestello elevatore: operaio morto ad EnnaForte lo sgomento a Enna per la tragica morte ieri di un operaio precipitato da un cestello elevatore , durante i lavori in un campo di calcio... Temi più discussi: Roberto Gavioli morto precipitando dal cestello, domani il funerale; Incidente mortale sabato mattina in centro a San Felice; Strade di sangue: muore calciatore 21enne, feriti 7 giovani. Chi è la vittima; Libanore, la vita di un medico: Dall’Hiv al Covid, i miei 40 anni a lottare contro due pandemie. Chi era Roberto Gavioli, morto precipitando dal cestello della gru nel Modenese: grave il figlioTragedia a San Felice sul Panaro: morto Roberto Gavioli, 73 anni, dopo la caduta da un cestello elevatore. Grave il figlio 39enne. Indagini in corso sulle cause dell’incidente ... tag24.it San Felice, cede il braccio della gru e precipitano col cestello: muore Roberto Gavioli, gravissimo il figlioLa Provincia: Roberto Gavioli di 73 anni, ha perso la vita mentre lavorava sul tetto del suo condominio. Era conosciutissimo in paese per la sua attività di falegname ... lapressa.it San Felice, chiusa via Circondaria: indagini sulle circostanze della morte di Roberto Gavioli L’ordinanza del Sindaco dispone la chiusura dell’area dopo il tragico crollo della piattaforma: il braccio meccanico è sotto sequestro e in condizioni di "precaria stabil - facebook.com facebook