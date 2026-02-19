Separati da un anno Choc tra i famosi la coppia ha fatto tutto in gran segreto
La coppia famosa si è separata un anno fa, ma la notizia è emersa solo ora grazie a fonti vicine. La loro relazione si è conclusa in silenzio, lontano dai riflettori, lasciando i fan senza spiegazioni. Per mesi, hanno evitato di parlare pubblicamente, alimentando voci di crisi. Nonostante le apparizioni pubbliche e i post sui social, nulla lasciava intendere la fine. La loro separazione è stata mantenuta segreta fino a quando non è trapelata, sorprendendo tutti. Ora, i rumors continuano a circolare sul motivo della rottura.
Per anni sono stati una delle coppie più enigmatiche e discusse dello spettacolo, capaci di alternare dichiarazioni d’amore e silenzi improvvisi, apparizioni romantiche e sparizioni strategiche. Oggi, però, la loro storia sembra essere arrivata davvero al capolinea. È infatti ora emerso un retroscena che cambia completamente la prospettiva degli ultimi mesi: la separazione sarebbe avvenuta in gran segreto già nel 2025 Una notizia rimasta lontana dai riflettori per oltre un anno, custodita con discrezione e mai ufficializzata pubblicamente. Eppure, chi seguiva da vicino la coppia sapeva bene che il loro legame non era mai stato lineare.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
“Siamo separati già da un anno”. Choc nel mondo dei famosi: l’addio ufficialeDopo nove anni di relazione, si conferma la separazione tra i due protagonisti, annunciata senza clamori né dichiarazioni pubbliche.
Shia LaBeouf e Mia Goth separati da un anno in segreto, i motivi: "Legame complicato"Shia LaBeouf e Mia Goth si sono lasciati un anno fa in modo nascosto, dopo un rapporto turbolento.
Page Six riporta che Mia Goth e Shia LaBeouf si sarebbero separati discretamente circa un anno fa, anche se la rottura non era stata resa pubblica fino a ora. Parallelamente, l'attore è stato arrestato martedì mattina dopo una presunta rissa durante i festeggia