A Gaggiano, un agricoltore ha deviato il corso di una roggia per irrigare i propri terreni, provocando la morte di numerosi pesci. L’episodio ha portato all’intervento delle autorità, che hanno avviato un’indagine per verificare eventuali violazioni delle norme ambientali. La roggia interessata attraversa aree agricole e zone residenziali, e la sua deviazione ha avuto conseguenze evidenti sulla fauna ittica presente nel corso d’acqua.

A Gaggiano, un agricoltore ha deviato il flusso di una roggia per irrigare i propri terreni, causando la morte di numerosi pesci. L’intervento di emergenza è scattato dopo le segnalazioni dei residenti e l’allerta lanciata dalle Sentinelle del Parco Sud. L’episodio ha l’attivazione coordinata di diversi enti. Le GEV, intervenute proprio durante la giornata di Pasqua, hanno richiesto il supporto delle guardie regionali del NIV e dei Vigili del Fuoco. Per contrastare l’agonia degli animali, i pompieri hanno utilizzato due autocisterne in momenti distinti, immettendo acqua per ossigenare i pochi volumi rimasti all’interno di alcuni pozzi. Il conflitto tra gestione idrica e tutela ambientale nel sud milanese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Strage di pesci a Gaggiano: l’ostinazione di un uomo svuota la roggia

Gaggiano, contadino devia il corso di una roggia per irrigare i campi e provoca una strage di pesciUn contadino devia il corso d’acqua per irrigare i campi e provoca una moria di pesci.

Gaggiano, contadino devia il corso dell’acqua per irrigare i campi e provoca una strage di pesciUn contadino devia il corso d’acqua per irrigare i campi e provoca una moria di pesci.

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