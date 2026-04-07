Rinnovo contratto scuola Valditara | Anche la Cgil ha firmato riconoscendo che abbiamo tutelato i salari rispetto all’inflazione in una situazione non facile

Da orizzontescuola.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro dell’Istruzione ha annunciato che anche la Cgil ha firmato l’accordo sul rinnovo del contratto scuola 2025-2027, sottolineando che in questa fase si è riusciti a tutelare i salari rispetto all’inflazione. La firma è avvenuta tra l’ARAN e le organizzazioni sindacali, in una trattativa conclusa recentemente. Valditara ha commentato la notizia in un’intervista a La Stampa, evidenziando il risultato raggiunto in un momento di difficoltà.

Giuseppe Valditara ha commentato a La Stampa l'intesa economica raggiunta tra ARAN e organizzazioni sindacali sul contratto scuola 2025-2027.   L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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