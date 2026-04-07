Rinnovo contratto scuola Valditara | Anche la Cgil ha firmato riconoscendo che abbiamo tutelato i salari rispetto all’inflazione in una situazione non facile

Il ministro dell’Istruzione ha annunciato che anche la Cgil ha firmato l’accordo sul rinnovo del contratto scuola 2025-2027, sottolineando che in questa fase si è riusciti a tutelare i salari rispetto all’inflazione. La firma è avvenuta tra l’ARAN e le organizzazioni sindacali, in una trattativa conclusa recentemente. Valditara ha commentato la notizia in un’intervista a La Stampa, evidenziando il risultato raggiunto in un momento di difficoltà.

Giuseppe Valditara ha commentato a La Stampa l'intesa economica raggiunta tra ARAN e organizzazioni sindacali sul contratto scuola 2025-2027. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Contratto scuola, Fracassi (Flc Cgil): “Abbiamo firmato perché le risorse seguono l’inflazione. Ma ora serve un nuovo modello contrattuale”Dopo aver rifiutato la firma sul contratto 2022-2024, la Flc Cgil ha invece sottoscritto l'ipotesi di accordo economico per il CCNL 2025-2027 del... Firmato il rinnovo del contratto per i docenti di scuola: i nuovi salariTempo di lettura: 2 minutiE’ stato firmato oggi il contratto 2025-2027 per il personale della scuola. Temi più discussi: Rinnovo contratto scuola, Valditara: Risultato storico, tre contratti rinnovati. Nostra priorità è migliorare condizioni retributive e di welfare; Contratto scuola, la firma del rinnovo: 143 euro in più per i docenti e 107 euro per gli ATA; Rinnovo contratto scuola 2025/2027, Valditara: Risultato storico, lasciata alle spalle la stagione dei blocchi e dei ritardi contrattuali; Scuola, firmato il nuovo contratto: 143 euro in più per 850 mila insegnanti. Rinnovo contratto scuola, Valditara: Risultato storico, tre contratti rinnovati. Nostra priorità è migliorare condizioni retributive e di welfareIl ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara celebra la firma dell’ipotesi di accordo economico del CCNL 2025-2027 per il comparto Istruzione e ricerca, sottoscritta da Aran e sindacati ... orizzontescuola.it Firmato il contratto della scuola, 137 euro in più al meseA pochi giorni dalle vacanze di Pasqua arriva la firma sulla parte economica del Contratto Istruzione e Ricerca per il 2025/27. Un rinnovo che consentirà al personale, circa 1,3 milioni di lavoratori, ... ansa.it Buongiorno, contratto supplenza breve fino al 10/6 (ultimo rinnovo il 18/3 e rinnovato diverse volte dal 6/7/25). Vorrei capire se ho maturato giorni di ferie (mi è stato detto che posso prendere solo permessi orari e non giornalieri) e se, maturandoli ma non usufr - facebook.com facebook #scuola Firmato il rinnovo economico del contratto nazionale per il comparto istruzione e ricerca, Battistelli ( @cislscuola #EmiliaRomagna) ai microfoni di @trc_tv :"Ma il nostro cammino non si ferma qui, si riapre subito la partita sulla parte normativa, per d x.com