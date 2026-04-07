I sondaggi politici hanno subito un repentino cambiamento dopo la settimana della consultazione elettorale, con variazioni significative nei consensi dei principali partiti. Nei dati recenti, si registra un'inaspettata rimonta di alcune forze politiche, mentre altre mostrano segni di calo. La situazione rimane in evoluzione e i risultati sembrano riflettere un quadro politico in rapido mutamento.

Il quadro dei sondaggi politici torna a muoversi dopo i giorni segnati dalla consultazione referendaria: secondo l’ultima rilevazione di Termometro politico, l’ondata di attenzione successiva al voto sembra essersi attenuata e i rapporti di forza tra gli schieramenti entrano in una fase di riassestamento. I numeri descrivono un contesto meno “emotivo” e più vicino alle dinamiche ordinarie: la coalizione di governo guidata da Giorgia Meloni recupera un margine, mentre l’area di opposizione riconducibile al campo largo registra una flessione complessiva rispetto alla settimana precedente. La fotografia restituisce anche un elemento strutturale: la competizione resta serrata, con distacchi contenuti e con partiti medio-piccoli che possono incidere sui futuri equilibri. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Rimonta shock”. Sondaggi, tutto cambiato in una settimana: cosa succede ai partiti

Sondaggi, una rimonta tra i principali partiti: l’attuale fotografia della politica italianaL’ultima Supermedia Youtrend per Agi restituisce l’immagine di un quadro politico che appare sorprendentemente immobile, come se l’intero sistema...

Sondaggi politici, cala tutto il centrodestra, rimonta il campo largo: chi arriva primo fra i partitiCala tutto il centrodestra, che complessivamente si attesta al 47,7% mentre i partiti del campo largo - in particolare M5s e Avs - escono rafforzati.

Si parla di: Sondaggi politici il Pd è in rimonta dopo il referendum | chi vincerebbe le elezioni anticipate.

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Il guru dei sondaggi che spinge la rimonta era consigliere per il PdIl fronte del No lancia sui social il tam tam della rimonta che sarebbe ormai a un passo. Un'analisi che Piazza Pulita, programma di punta de La 7 condotto da Corrado Formigli e di opposizione al ... ilgiornale.it