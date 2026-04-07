Rimonta choc Sondaggi tutto cambiato in una settimana | cosa succede ai partiti

In una settimana i sondaggi politici hanno registrato variazioni significative, con alcuni partiti che hanno subito importanti cali o aumenti nei consensi. Nonostante i cambiamenti siano avvenuti lentamente, i risultati hanno trasformato lo scenario elettorale e portato a una revisione delle posizioni di forza tra le diverse forze politiche. Le rilevazioni mostrano come, in breve tempo, l’orientamento degli elettori possa cambiare in modo deciso.

C’è una settimana in cui sembra non succedere niente, e poi all’improvviso cambia l’aria. I numeri si muovono piano, ma fanno rumore: come quando ti accorgi che una stanza si è raffreddata senza aver aperto la finestra. E dopo i giorni caldissimi del referendum, la politica italiana sta tornando esattamente lì: sul terreno scivoloso delle percentuali che salgono e scendono di pochi decimi, ma che raccontano molto. È in questo clima che l’ultima rilevazione di Termometro Politico fotografa un riassestamento: l’effetto emotivo post voto si attenua, le tifoserie si raffreddano e, quasi senza accorgersene, gli schieramenti riprendono la loro battaglia più spietata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it “Rimonta shock”. Sondaggi, tutto cambiato in una settimana: cosa succede ai partitiIl quadro dei sondaggi politici torna a muoversi dopo i giorni segnati dalla consultazione referendaria: secondo l’ultima rilevazione di Termometro... Sondaggi, una rimonta tra i principali partiti: l’attuale fotografia della politica italianaL’ultima Supermedia Youtrend per Agi restituisce l’immagine di un quadro politico che appare sorprendentemente immobile, come se l’intero sistema...