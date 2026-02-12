Caltanissetta ed Enna unite per il rugby | nasce il Centro Sicilia nuovo polo giovanile e ambizione in Serie C

Due città dell’interno Sicilia si uniscono per il rugby. Caltanissetta e Enna hanno dato vita al “Centro Sicilia”, un nuovo polo giovanile dedicato alla palla ovale. L’obiettivo è creare un punto di riferimento stabile per il rugby nella regione, con una squadra che punta a salire in Serie C. La collaborazione tra le due città mira a rafforzare il movimento e a coinvolgere più giovani nello sport.

Rugby Centro Sicilia: un nuovo polo per la palla ovale nel cuore dell’isola. Caltanissetta e Enna uniscono le forze per dare vita al “Rugby Centro Sicilia”, un progetto ambizioso che mira a creare un punto di riferimento stabile per la disciplina nel cuore della Sicilia. L’iniziativa, nata dalla storica Nissa Rugby e dalla collaborazione con l’Unione Rugby Enna, punta a rafforzare il movimento rugbistico regionale, investendo in particolare nel settore giovanile e partecipando attivamente al campionato di Serie C. Un’evoluzione strategica dalla Nissa Rugby. Il progetto non rappresenta una tabula rasa, ma un’evoluzione naturale della Nissa Rugby, una società che da diciotto anni si distingue per l’impegno nella valorizzazione del territorio e dei suoi atleti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Caltanissetta Enna

Ultime notizie su Caltanissetta Enna

