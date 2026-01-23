Carmignano accoltella la moglie durante una lite | donna ricoverata in ospedale

A Carmignano, una donna di 42 anni è stata ferita durante una lite con il marito e trasportata in ospedale al Santo Stefano di Prato. La vicenda, ancora in fase di approfondimento, ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. La dinamica dell’accaduto e le motivazioni sono al momento oggetto di indagine.

Una donna di 42 anni residente a Carmignano è ricoverata al Santo Stefano di Prato dopo esser stata accoltellata alla schiena nelle scorse ore. Ad aggredirla, stando a quanto ipotizzato dalla procura di Prato in una nota, sarebbe stato il marito, un uomo di 47 anni indagato per lesioni personali.🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

Accoltella la moglie alla schiena, è la seconda aggressione in pochi mesi. La donna è ricoverata in ospedaleUn uomo di 47 anni ha aggredito la moglie di 42 anni a Carmignano, in provincia di Prato, colpendola con un coltello alla schiena.

