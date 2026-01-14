Forlì affronta una battuta d’arresto nel mercato, con Sassari che sembra aver deciso di trattenere il play Zanelli. La situazione complica le possibilità di rafforzare la squadra, lasciando in sospeso le strategie di rafforzamento in vista della prossima stagione. La decisione dei sardi influisce sulle prospettive della Pallacanestro 2.015, che sperava di inserire un nuovo play-guardia per migliorare il roster dopo l’addio di Angelo Del Chiaro.

Sembrava potesse essere questa la settimana giusta per la Pallacanestro 2.015 per inserire quel giocatore, nello specifico un play-guardia, che avrebbe riequilibrato la formazione forlivese e l’avrebbe anche rinforzata dopo la separazione con Angelo Del Chiaro. Invece pare che i tifosi, e soprattutto lo staff tecnico biancorosso, dovranno ancora aspettare. L’uomo principale sotto i riflettori della società di viale Corridoni era stato individuato nell’esperto playmaker Alessandro Zanelli che sembrava potesse essere in uscita da Sassari. Magari non è ancora detta l’ultima parola, ma al momento, quando pareva che tutto fosse apparecchiato per l’arrivo in biancorosso del play classe 1992, l’impressione è che tutto sia saltato, con un’improvvisa quanto repentina retromarcia del club sardo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Forlì, doccia fredda sul mercato. Ora Sassari frena: terrebbe il play Zanelli

Leggi anche: Unieuro, si sblocca il mercato: via Del Chiaro. Ora l’assalto al play Zanelli di Sassari

Leggi anche: Doccia fredda Pogacar, piovono conferme sul campione: italiani gelati

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

DOCCIA FREDDA. Proteste e scioperi dei lavoratori della Tiberina (indotto Stellantis) a San Nicola di Melfi, legati alla crisi occupazionale. PROSSIMAMENTE LE INTERVISTE facebook