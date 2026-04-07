Rfi linea Pescara-Foggia | circolazione sospesa per frana

Dalle 12, la circolazione ferroviaria tra Pescara e Foggia è stata sospesa a causa di una frana. La linea è stata chiusa per motivi di sicurezza e al momento non sono previsti ripristini. I treni in transito vengono fermati e le operazioni di verifica sono in corso. La sospensione riguarda il tratto tra le due città, con nessuna indicazione immediata di riapertura.

RFI, LINEA PESCARA – FOGGIA: circolazione SOSPESA per FRANA La circolazione ferroviaria tra Pescara e Foggia è sospesa dalle 12.30 tra Montenero e Termoli per un movimento franoso in località Petacciato. Sul posto sono presenti i tecnici di RFI. In arrivo anche i geologi per monitorare lo stato della frana. In corso la riprogrammazione dell’offerta. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Rfi, linea Pescara-Foggia: circolazione sospesa per frana L'Osento esonda e invade i binari: circolazione interrotta su un tratto della linea Pescara-FoggiaItalia divisa in due sulla costa adriatica per l'esondazione del fiume che ha costretto a interrompere la circolazione in un tratto della linea... Lavori terminati sulla linea Adriatica Pescara-Foggia: la circolazione ferroviaria torna alla normalitàDalle 16 di oggi, venerdì 23 gennaio, torna gradualmente alla normalità la circolazione ferroviaria sulla linea Adratica Pescara-Foggia: completata... Temi più discussi: Esonda l'Osento, circolazione interrotta sulla linea Pescara- Foggia; In ripresa la circolazione dei treni lungo la linea adriatica dopo l'allagamento; Maltempo in Abruzzo, riparte la circolazione ferroviaria sulla Pescara Foggia; Dalle 14 i treni tornati a circolare sulla ferrovia Pescara-Foggia. Linea ferroviaria Adriatica interrotta per maltempo: circa 800 viaggiatori invadono la stazione di PescaraTanti quelli che non hanno potuto proseguire dopo che l’Osento, straripando, ha invaso i binari nel tratto Vasto-Fossacesia. Rfi ha messo loro a disposizione dei pullman, consentendo loro di raggiunge ... ilpescara.it Esonda l'Osento, circolazione interrotta sulla linea Pescara- FoggiaItalia divisa in due per binari allagati. Rfi: i tecnici sono presenti sul posto per monitorare l'evoluzione della situazione ... rainews.it possibilità mobilità Ancona, Pescara, Chieti, Termoli e Foggia con 65 punti su Am30 - facebook.com facebook Maltempo, circolazione ferroviaria interrotta sulla linea Pescara-Foggia x.com