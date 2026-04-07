Reggiana disastrosa | il Pescara fa festa

Da sport.quotidiano.net 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match tra Reggiana e Pescara, i padroni di casa sono stati sconfitti con un punteggio di 3 a 1. La formazione della Reggiana si è schierata con un modulo 4-3-2-1, mentre in campo sono entrati alcuni giocatori come Tripaldelli, Bertagnoli e Gondo. Il Pescara ha ottenuto la vittoria con reti realizzate nel corso del secondo tempo, mentre la squadra locale ha presentato alcune sostituzioni durante la partita.

REGGIANA 1 PESCARA 3 REGGIANA (4-3-2-1): Micai; Papetti (1’ st Tripaldelli), Vicari (34’ st Bertagnoli), Lusuardi, Libutti; Charlys (9’ st Reinhart), Belardinelli; Rover (1’ st Lambourde), Portanova, Bozhanaj; Fumagalli (1’ st Gondo). A disp.: Seculin, Cardinali, Vallarelli, Quaranta, Bonetti, Mendicino, Marcon. Allenatore: Bisoli PESCARA (4-3-2-1): Saio; Capellini, Altare (33’ st Gravillon), Bettella, Letizia (33’ st Corbo); Valzania (33’ st Meazzi), Brugman, Caligara (21’ st L. Berardi); Olzer, L. Insigne (44’ st Russo); Di Nardo. A disp.: Profeta, Brondbo, Brandes, D’Errico. Allenatore: Gorgone Arbitro: Marinelli di Termoli (L. Rossi di Rovigo e Ricci di Firenze - 4° Ufficiale Collu di Cagliari – Var Baroni di Firenze e Di Vuolo di Castellamare di Stabia) Reti: 21’ pt Olzer (P); 4’ st L. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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