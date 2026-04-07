Reggiana disastrosa | il Pescara fa festa

Nel match tra Reggiana e Pescara, i padroni di casa sono stati sconfitti con un punteggio di 3 a 1. La formazione della Reggiana si è schierata con un modulo 4-3-2-1, mentre in campo sono entrati alcuni giocatori come Tripaldelli, Bertagnoli e Gondo. Il Pescara ha ottenuto la vittoria con reti realizzate nel corso del secondo tempo, mentre la squadra locale ha presentato alcune sostituzioni durante la partita.

REGGIANA 1 PESCARA 3 REGGIANA (4-3-2-1): Micai; Papetti (1’ st Tripaldelli), Vicari (34’ st Bertagnoli), Lusuardi, Libutti; Charlys (9’ st Reinhart), Belardinelli; Rover (1’ st Lambourde), Portanova, Bozhanaj; Fumagalli (1’ st Gondo). A disp.: Seculin, Cardinali, Vallarelli, Quaranta, Bonetti, Mendicino, Marcon. Allenatore: Bisoli PESCARA (4-3-2-1): Saio; Capellini, Altare (33’ st Gravillon), Bettella, Letizia (33’ st Corbo); Valzania (33’ st Meazzi), Brugman, Caligara (21’ st L. Berardi); Olzer, L. Insigne (44’ st Russo); Di Nardo. A disp.: Profeta, Brondbo, Brandes, D’Errico. Allenatore: Gorgone Arbitro: Marinelli di Termoli (L. Rossi di Rovigo e Ricci di Firenze - 4° Ufficiale Collu di Cagliari – Var Baroni di Firenze e Di Vuolo di Castellamare di Stabia) Reti: 21’ pt Olzer (P); 4’ st L. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Reggiana disastrosa: il Pescara fa festa Pronostico Reggiana-Pescara: Insigne fa la differenzaReggiana-Pescara è una partita valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e... Reggiana, così la Serie C è a un passo! Il Pescara vince 3-1, esordio amaro per BisoliReggio Emilia, 6 aprile 2026 – C’era grande entusiasmo per la prima di Pierpaolo Bisoli, che tra parole nelle interviste e allenamenti vivaci aveva... Pescara - Reggiana 2-1 | OLZER firma la vittoria dei padroni di casa | HIGHLIGHTS Serie BKT Temi più discussi: Attenta, Reggiana: il Pescara ora ci crede. Nelle ultime dieci sfide ha giocato da playoff; Pescara, lezione di calcio al Mapei: Olzer e Insigne incantano, Reggiana al tappeto; Reggiana disastrosa: il Pescara fa festa; Calcagni (Sport Mediaset) a TALKSA: Reggiana-Pescara complicata per l'arrivo di Bisoli. Non c'è alternativa alla vittoria. Diretta Reggiana Pescara streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie B, oggi lunedì 6 aprile 2026Diretta Reggiana Pescara streaming video tv, oggi lunedì 6 aprile 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie B. ilsussidiario.net Reggiana travolta dal Pescara e dalla contestazione dei tifosi: il ds Fracchiolla e il presidente Salerno nel mirino. VIDEOSquadra e dirigenti lasciano lo stadio scortati dalla polizia Leggi e guarda anche Bisoli: Giusto andare a prendere gli insulti sotto la curva. VIDEO Reggiana battuta anche dal Pescara: granata con ... reggionline.com I biancorossi tornano in campo al San Nicola contro la Reggiana. Obiettivo Cancellare in fretta la disastrosa sconfitta di Pescara. Sostieni la squadra in diretta con noi! Vivi le emozioni del match con Voce al Bari, in compagnia di Max Boccasile e Michele - facebook.com facebook