Oggi si assiste a un momento cruciale nell’esplorazione spaziale, poiché la missione Artemis II si appresta a superare vari limiti conosciuti, portando gli astronauti a essere più lontani dalla Terra rispetto a qualsiasi altra spedizione precedente. Si tratta di una tappa significativa che segna un avanzamento nelle capacità di esplorazione umana nello spazio. La missione si avvicina a raggiungere nuovi record nella storia delle attività spaziali.

È una giornata storica per l’esplorazione spaziale: la missione Artemis II si prepara a infrangere diversi record nell’orbita lunare. I quattro astronauti stanno completando le manovre finali della navetta Orion, con l’obiettivo di raggiungere l a massima distanza mai toccata da esseri umani dalla Terra. Il centro di controllo a Houston ha scandito la giornata ora per ora. Alle 7.00 italiane gli astronauti hanno eseguito l’ultima correzione di traiettoria e testato le tute pressurizzate, prima di concedersi alcune ore di riposo in vista del passaggio ravvicinato, previsto alle 1.02 del 7 aprile ora italiana. Alle 18.41 Orion entrerà nella sfera d’influenza della Luna, quando la gravità del nostro satellite diventerà la forza dominante sulla traiettoria della navetta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Stiamo cadendo verso la Luna”, Artemis II oltre ogni limite con gli astronauti “più lontani” dalla Terra nella storia dell’esplorazione spaziale

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