Durante una visita a Windsor, il re ha interagito con i nipoti Charlotte e Louis in modo spontaneo e affettuoso, rompendo il protocollo ufficiale. Sono stati condivisi momenti di complicità, mentre il monarca si è mostrato più vicino e naturale rispetto alle consuete formalità pubbliche. Questa scelta ha attirato l’attenzione di coloro che seguono da vicino gli aspetti più personali della famiglia reale.

Re Carlo ha mostrato un lato estremamente umano e affettuoso nei confronti dei nipoti, Charlotte e Louis, durante i recenti momenti trascorsi a Windsor. Il sovrano di 77 anni ha messo da parte l’austera immagine del monarca per abbracciare il ruolo di nonno, lasciandosi andare a gesti spontanei che ignorano completamente le rigide regole del protocollo reale. Questa trasformazione è evidente nel modo in cui i piccoli Wales si rivolgono a lui, chiamandolo Pa. Il codice segreto tra il Re e la Principessa Charlotte. L’ingresso presso la St. George’s Chapel è stato il teatro di un momento di rara naturalezza. Mentre la famiglia si preparava a entrare, Carlo ha scambiato con la nipotina di 10 anni un gesto rapido e informale, colpendole leggermente la spalla. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Re Carlo rompe il protocollo: il codice segreto con i nipoti

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