Un ragazzo di Sorbolo Mezzani, attualmente ricoverato in rianimazione a causa di una meningite, ha mostrato miglioramenti nelle ultime ore. La sua condizione resta stabile, ma non è ancora stato dimesso. La famiglia e le autorità sanitarie continuano a monitorare attentamente la situazione. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato al momento riguardo alle cause o alle eventuali misure di prevenzione.

Il giovane è tornato vigile. Profilassi per i contatti: già 166 persone coinvolte È ancora ricoverato nel reparto di Rianimazione il ragazzo di Sorbolo Mezzani colpito da meningite. Nelle ultime ore però il suo quadro clinico è migliorato. Sta meglio ed è tornato vigile. Continua, negli ambulatori di via Vasari, la somministrazione della profilassi rivolta ai ‘contatti’. Finora vi sono sono sottoposte 166 persone. ParmaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Un caso di meningite nella Bassa: grave un ragazzo ricoverato al Maggiore. L’appello dell’Ausl In Rianimazione il ragazzo con la meningite. Ha usato l’autobus tutti i giorni, l’Ausl ai pendolari: “Fate la profilassi” 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Meningite a Parma, adolescente di Sorbolo-Mezzani in terapia intensiva: profilassi per passeggeri del busC’è attenzione nel Parmense per un caso di meningite a Sorbolo-Mezzani, dove un adolescente è risultato positivo alla meningite meningococcica.

Il giovane ricoverato per la meningite è ancora in terapia intensiva: ma c'è un leggero miglioramentoC'è un leggero miglioramento per le condizioni di salute del giovane di Mezzani, risultato positivo alla meningite meningococcica e ricoverato...

Temi più discussi: Ragazzo di Sorbolo Mezzani ancora ricoverato per meningite, ma migliora; Meningite a Parma, adolescente di Sorbolo-Mezzani in terapia intensiva: profilassi per passeggeri del bus; Ragazzo con la meningite. Ha usato l’autobus tutti i giorni, l’Ausl ai passeggeri: Fate la profilassi; Parma, adolescente positivo alla meningite: è ricoverato in Rianimazione in gravi condizioni. Partita la profilassi per i contatti stretti.

Meningite a Parma, adolescente di Sorbolo-Mezzani in terapia intensiva: profilassi per passeggeri del busAllarme meningite in provincia di Parma: un ragazzino di Sorbolo-Mezzani è risultato positivo. Le autorità sanitarie invitano alla profilassi chiunque abbia preso lo stesso bus ... virgilio.it

Ragazzo con la meningite. Ha usato l’autobus tutti i giorni, l’Ausl ai passeggeri: Fate la profilassiL’adolescente è ricoverato all’ospedale Maggiore di Parma. Avendo usato quotidianamente la linea di trasporto pubblico Sorbolo-Mezzani, è invitato a un esame di controllo anche chi era a bordo ... msn.com

Il giovane, residente a Sorbolo, è risultato positivo alla meningite meningococcica. La nota dell'Ausl per avvisare i contatti del ragazzo in modo da sottoporsi alla profilassi in tempi brevi - facebook.com facebook