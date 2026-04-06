Il giovane ricoverato per la meningite è ancora in terapia intensiva | ma c' è un leggero miglioramento

Il giovane di Mezzani, ricoverato all'Ospedale Maggiore di Parma dopo aver contratto la meningite meningococcica, si trova ancora in terapia intensiva. Dopo alcuni giorni di monitoraggio, si registra un lieve miglioramento nelle sue condizioni di salute. Nessuna informazione aggiuntiva è stata resa nota riguardo al decorso della malattia o alle eventuali cure in corso.

C'è un leggero miglioramento per le condizioni di salute del giovane di Mezzani, risultato positivo alla meningite meningococcica e ricoverato all'Ospedale Maggiore di Parma. Nella mattinata di lunedì 6 aprile il giovane si trova ancora ricoverato nella terapia intensiva pediatrica. La prognosi resta riservata ma i medici hanno registrato un leggero miglioramento della sua situazione sanitario. Il ragazzo è stato ricoverato nella giornata di giovedì 2 aprile al Maggiore: nel pomeriggio si era sentito male mentre si trovava a casa dei genitori. Arrivato in condizioni gravissime è stato sottoposto alle cure antibiotiche. Con il passare delle ore il suo quadro sanitario, anche se rimane grave, si è evoluto e tra il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta è stato registrato un miglioramento. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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