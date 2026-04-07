Raffica di incidenti nel weekend anziano sbalzato dallo scooter all' incrocio | interviene l' elimedica

Nel corso del weekend di Pasqua, Riccione ha visto un incremento di incidenti stradali con un totale di undici scontri registrati in diversi punti della città. Tra questi, un anziano è stato sbalzato dallo scooter all’incrocio e ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso. La maggior parte degli incidenti si sono verificati negli incroci del centro cittadino, causando disagi e interventi di emergenza.

In pochi giorni si sono registrati undici incidenti, molti dei quali avvenuti negli incroci del centro cittadino. Cinque le persone rimaste ferite, due in condizioni gravi Weekend di Pasqua segnato da un bilancio negativo sul fronte della sicurezza stradale a Riccione. In pochi giorni si sono registrati undici incidenti, molti dei quali avvenuti negli incroci del centro cittadino. Cinque le persone rimaste ferite, due in condizioni gravi, con interventi d’urgenza e trasporti in codice rosso verso l’ospedale. Tra questi, si segnala l’incidente occorso, domenica pomeriggio all’incrocio tra i viali Oriani e Tassoni, a una persona anziana sbalzata dal proprio scooter: per prestare i soccorsi è stato necessario l'intervento dell’elimedica che, grazie alla perizia del pilota, è atterrata in un piccolo terreno limitrofo all’incrocio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Leggi anche: Schianto all'incrocio davanti al ristorante, 44enne sbalzato dallo scooter. Soccorsi sul posto Cade dallo scooter per le radici di un albero e si fa male, anziano chiede 11mila euro di danniMarina di Pietrasanta (Lucca), 24 marzo 2026 – Il Comune rischia ancora una volta di dover risarcire un cittadino con una somma a tre zeri a causa... Temi più discussi: Raffica di incidenti. Donna investita da auto pirata, centauro in ospedale dopo lo schianto; Pasqua nera sulle strade di Torino e provincia: raffica di incidenti; Pasqua drammatica sulle strade: incidenti a raffica in Piemonte; Sabato di Pasqua con incidenti a raffica. Foto. Domenica di sangue sulle strade: raffica di incidenti tra motociclisti nel TorineseUna giornata segnata da una lunga serie di incidenti stradali che hanno coinvolto motociclisti in diverse zone del Torinese. Il 118 di Azienda Zero è stato impegnato senza sosta tra ambulanze ed ... giornalelavoce.it Raffica di incidenti. Donna investita da auto pirata, centauro in ospedale dopo lo schiantoPasqua d’incidenti stradali dopo il sabato nero segnato dal camion che si era inclinato di fianco sul raccordo stradale Terni Orte ... msn.com RAFFICA DI MULTE A MONTE BERICO, PASQUA AMARA PER I FEDELI Raffica di multe alle auto in sosta davanti al santuario di Monte Berico. I fedeli si sono trovati, al termine della messa di Pasqua, sanzioni da 115 euro. - Segui tutte le notizie nella PRI - facebook.com facebook Raffica di incidenti. Donna investita da auto pirata, centauro in ospedale dopo lo schianto x.com