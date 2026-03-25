Dopo l’eliminazione dal Miami Open, Rafael Nadal ha espresso parole di tranquillità riguardo le condizioni di Carlos Alcaraz. L’evento ha suscitato preoccupazioni tra gli appassionati, ma il tennista spagnolo ha assicurato che non ci sono problemi di salute o infortuni. La stagione di Alcaraz ha avuto un avvio positivo, con risultati che avevano alimentato aspettative alte prima dell’uscita dal torneo.

"> ### L’Inizio di Stagione Fantastico di Carlos Alcaraz La stagione di Carlos Alcaraz è iniziata in modo straordinario. Il tennista spagnolo ha aperto il 2023 con una striscia impressionante di 16 vittorie consecutive. Durante questo periodo, ha realizzato un sogno: il “Career Grand Slam” con la vittoria all’Australian Open, per poi aggiungere anche il titolo del Qatar Open pochi giorni dopo. Tuttavia, le cose hanno iniziato a stabilizzarsi e le recenti performance hanno sollevato qualche preoccupazione tra i fan e gli esperti. ### Il Rallentamento e le Ultime Partite Il suo percorso di successi si è interrotto a Indian Wells, dove è stato sconfitto da Daniil Medvedev in semifinale con il punteggio di 6-3, 7-6. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Rafael Nadal rassicura sui timori per Carlos Alcaraz dopo l’uscita dal Miami Open.

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