Sono sempre di meno i piccoli negozi Radica Ali Abruzzo | Regione riproponga bando su centri commerciali naturali

Da ilpescara.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La regione Abruzzo è invitata a riproporre il bando sui centri commerciali naturali, già attivi e finanziati, con un aumento delle risorse disponibili. Questa iniziativa mira a sostenere i piccoli negozi locali, sempre più in difficoltà nel contesto attuale. La ripresa di tali bandi può favorire lo sviluppo economico e la vitalità commerciale della regione.

“La Regione Abruzzo riproponga il bando sui centri commerciali naturali, in precedenza attivati e finanziati, aumentandone la dotazione. La progressiva scomparsa dei piccoli negozi e delle botteghe è un fenomeno che procede di pari passo con la desertificazione dei centri storici e lo.🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

Approfondimenti su Radica Ali Abruzzo

