Racconti di donne
Racconti di DonneINAUGURAZIONE Sabato 11 Aprile 2026 ore 17,30Dal 11 al 22 aprile 2026 Ingresso liberoa cura di Massimiliano SbranaArtisti presenti: Anita Arrighi, Germana Bartoli, Anna Maria Domicelli, Anna Barbara Olszewska e Anna PagliaSede: GAMeC CentroArteModerna Pisa - Lungarno Mediceo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
8 Marzo: a Novara la rassegna "Racconti di donne"In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta...
Attraversare la notte: racconti di donne dall'Afghanistan dei talebaniL'associazione Francesca Centre, con la partecipazione dell'Associazione Orlando e con l'Associazione Culturale Yukali, ha il piacere di invitarvi...
I racconti del mare - Il guardiano del faro -
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cartiera di Pordenone La cartiera abbandonata di Pordenone, spesso identificata nei racconti di esplorazione urbana (urbex) come una colossale struttura in degrado, rappresentava uno dei più grandi e antichi insediamenti industriali del territorio. Il compless - facebook.com facebook
Racconti di architettura nella biblioteca che verrà nell'ex ospedale di Cuneo x.com