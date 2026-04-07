Racconti di donne

Da pisatoday.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Racconti di DonneINAUGURAZIONE Sabato 11 Aprile 2026 ore 17,30Dal 11 al 22 aprile 2026 Ingresso liberoa cura di Massimiliano SbranaArtisti presenti: Anita Arrighi, Germana Bartoli, Anna Maria Domicelli, Anna Barbara Olszewska e Anna PagliaSede: GAMeC CentroArteModerna Pisa - Lungarno Mediceo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

8 Marzo: a Novara la rassegna "Racconti di donne"In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta...

Attraversare la notte: racconti di donne dall'Afghanistan dei talebaniL'associazione Francesca Centre, con la partecipazione dell'Associazione Orlando e con l'Associazione Culturale Yukali, ha il piacere di invitarvi...

I racconti del mare - Il guardiano del faro -

Video I racconti del mare - Il guardiano del faro -

Argomenti più discussi: Lamoria – un racconto di Michele Michelangelo Innocenti; Vi racconto Beppe Fenoglio. E i protagonisti dei suoi romanzi; Nove scrittrici e i Racconti di resurrezione su Donne Chiesa Mondo; Un luogo soleggiato per gente ombrosa di Mariana Enriquez: La parte oscura dell’Argentina attraverso 12 racconti.

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.