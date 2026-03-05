8 Marzo | a Novara la rassegna Racconti di donne

A Novara, in occasione dell’8 marzo, l’assessorato alle Pari Opportunità del Comune ha organizzato la rassegna intitolata

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) In occasione della Giornata internazionale della donna, infatti, l'assessorato alle Pari Opportunità del Comune ha predisposto un programma di eventi dal titolo "Racconti di Donne". La rassegna, che si terrà nei mesi di marzo, aprile e maggio, intende celebrare e riflettere sui temi della parità di genere, delle sfide sociali e professionali che le donne affrontano e della valorizzazione del loro ruolo nella società. Gli appuntamenti, che spaziano dalla cultura alla formazione, includeranno conferenze, incontri di riflessione e dibattiti su temi cruciali per il mondo femminile. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Al Cinema la Compagnia la rassegna "Cambia Uomo Cambia", la rassegna di film per il contrasto alla violenza maschile sulle donneIl contrasto alla violenza di genere parte da una rivoluzione culturale che riguarda l’intera società nelle sue diverse articolazioni: la famiglia, i...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a 8 Marzo a Novara la rassegna Racconti....

Discussioni sull' argomento Giornata internazionale delle donne: le iniziative; Raccontare Storie di donne a Novara per allontanare le violenze; ‘Racconti di Donne’, i primi 3 appuntamenti; Torna a Novara la seconda edizione di Donne sempre di corsa.

Il quintetto di racconti che compone L’undicesima ora - da oggi in preorder - ci offre una caleidoscopica quanto affascinante esplorazione della vita, della morte e di ciò che viene messo a fuoco quando ci si trova alle prese con l’atto finale della nostra vicenda - facebook.com facebook