Questo inizio aprile sembra maggio ma la sorpresa è dietro l’angolo | il meteo

In questa prima metà di aprile, le condizioni climatiche sono particolarmente miti e caratterizzate da giornate soleggiate, facendo sembrare il periodo più vicino a maggio che al mese in corso. Secondo gli esperti di un servizio meteo, le temperature e il tempo stabile sono la causa di questa sensazione, anche se ci sono ancora alcune incognite riguardo alle previsioni future.

Tempo mite e soleggiato per metà settimana, poi una “colata di aria fredda” dalla Russia minaccia il weekend: le previsioni per i prossimi giorni Tempo mite e soleggiato che fa somigliare questo inizio aprile al mese di maggio. “Tuttavia – spiegano gli esperti di 3bemeteo.com - da mercoledì qualche minima insidia ce l’avremo a causa di locali e deboli infiltrazioni più fresche da est che faranno scendere anche leggermente le temperature, ma non sono previsti fenomeni significativi”. A ridosso del weekend, poi, “una nuova colata di aria fredda di matrice continentale dalla Russia, punterà l'Italia. Il peggioramento si configura come... 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Meteo Napoli: settimana stabile e mite, ma la pioggia è dietro l’angoloPrevisioni meteo Napoli per la settimana: cielo poco nuvoloso e temperature miti fino a giovedì, possibile pioggia venerdì e miglioramento nel...

Meteo Lombardia, anticipo di primavera ma la pioggia è dietro l’angolo. Ecco quando e doveMilano, 25 febbraio 2026 - L’anticipo di primavera caratterizza i prossimi giorni ma attenzione, da domenica meglio tenere l’ombrello a portata di...

Temi più discussi: L’interesse delle zanzare per il sangue umano sembra risalire a 1,8 milioni di anni fa; Barba dei frati, cozze e amaretti, guardando il mare di aprile; Aprile con assaggio d’estate in Lombardia, poi torna il freddo. Rischio pioggia, temporali e grandine: quando e dove; Covid oggi, l'aggiornamento di aprile 2026: sintomi, nuove varianti e cosa fare.

Aprile con nuovi inciampi prima del previsto, ecco quando arriva la svoltaSembra quasi estate, diciamolo chiaramente, con il cambio meteo improvviso di questa Pasqua. Questo dominio assoluto e incontrastato ... meteogiornale.it

Il 1° aprile tra mito e tradizione: origini di un simbolo di allegriaQuali sono le vere origini del 1° aprile? Un viaggio affascinante tra miti greci, antichi riti romani e il valore terapeutico della risata. eticamente.net

Calendario alla mano per le vacanze di aprile e inizio maggio 2026. Tra coincidenze sfortunate e occasioni d'oro, ecco le date e le strategie delle scuole per i prossimi weekend lunghi https://ebx.sh/oTZk3q - facebook.com facebook

Prezzi negativi già a inizio aprile. Ok che è Pasqua, ma non va bene. Ricordate che, per come funzionano gli incentivi, si paga la differenza tra tariffa concordata e il prezzo di mercato. Se la tariffa è 80 €/MWh e il prezzo -20 €/MWh si paga 80 - (-20) = 80 + 20 x.com