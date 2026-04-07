Questo inizio aprile sembra maggio ma la sorpresa è dietro l’angolo | il meteo

Da ternitoday.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In questa prima metà di aprile, le condizioni climatiche sono particolarmente miti e caratterizzate da giornate soleggiate, facendo sembrare il periodo più vicino a maggio che al mese in corso. Secondo gli esperti di un servizio meteo, le temperature e il tempo stabile sono la causa di questa sensazione, anche se ci sono ancora alcune incognite riguardo alle previsioni future.

Tempo mite e soleggiato per metà settimana, poi una “colata di aria fredda” dalla Russia minaccia il weekend: le previsioni per i prossimi giorni Tempo mite e soleggiato che fa somigliare questo inizio aprile al mese di maggio. “Tuttavia – spiegano gli esperti di 3bemeteo.com - da mercoledì qualche minima insidia ce l’avremo a causa di locali e deboli infiltrazioni più fresche da est che faranno scendere anche leggermente le temperature, ma non sono previsti fenomeni significativi”. A ridosso del weekend, poi, “una nuova colata di aria fredda di matrice continentale dalla Russia, punterà l'Italia. Il peggioramento si configura come... 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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