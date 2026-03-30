Le recenti riunioni tra alcuni ex esponenti politici si sono concentrate su questioni che vanno oltre le primarie, con particolare attenzione alla candidatura per il Colle. I partecipanti, provenienti dal passato politico della Democrazia Cristiana, hanno discusso di strategie e nomi senza entrare nel dettaglio delle alleanze. Questi incontri si sono svolti in un clima che ha privilegiato il ricordo e la continuità rispetto alle decisioni immediate.

Più di una riunione all’insegna dell’amarcord e del tempo che tutto aggiusta consentendo una ritrovata concordia, l’incontro degli ex Dc che si è tenuto al Salone delle Colonne dell’Eur è apparso come passaggio tattico di rilievo nella strategia che punta a mettere alla guida del campo largo un papa straniero o federatore che dir si voglia, scalzando dalla competizione per le politiche i due litiganti Elly Schlein e Giuseppe Conte e poi puntando al bersaglio grosso del Quirinale, che sempre di più appare come la vera posta per la sinistra. Franceschini e Casini riuniscono gli ex Dc. Grandi cerimonieri dell’incontro sono stati Dario Franceschini e Pier Ferdinando Casini, entrambi considerati papabili per un Colle che fosse eletto da una maggioranza di centrosinistra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Altro che primarie: l’obiettivo grosso è il Colle. Dove puntano le manovre dei pifferai ex Dc Franceschini e Bindi

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