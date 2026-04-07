Quando pagano l' Assegno unico ad aprile 2026? Consulta le date dell' accredito nel calendario dell' Inps

L'Inps ha pubblicato il calendario con le date di pagamento dell'Assegno unico previste per aprile 2026. Le somme verranno accreditate in diverse giornate del mese, in base a specifici criteri e modalità di pagamento. Le date esatte sono disponibili consultando il calendario ufficiale pubblicato dall'ente competente. È consigliabile verificare le date di accredito direttamente sui canali ufficiali per evitare disguidi.

Quando pagano l'Assegno unico ad aprile 2026? Consulta le date dell'accredito nel calendario dell'Inps. L’ Assegno Unico Universale viene pagato anche ad aprile 2026 secondo il calendario fissato dall’INPS. Per i nuclei familiari che già percepiscono la prestazione e non hanno subito variazioni, l’accredito è previsto nelle giornate di lunedì 20 e martedì 21 aprile 2026. Calendario dei pagamenti di aprile 2026 Per le prestazioni già in corso di godimento e senza modifiche nella situazione del nucleo familiare, dell’ISEE o delle coordinate di pagamento, l’Assegno Unico sarà accreditato il 20 e 21 aprile 2026. Per le nuove domande, il pagamento della prima rata viene effettuato di norma nell’ultima settimana del mese successivo a quello di presentazione della richiesta. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Quando pagano l'Assegno unico ad aprile 2026? Consulta le date dell'accredito nel calendario dell'Inps Quando pagano l'Assegno unico ad aprile 2026? Ecco le date dell'accredito nel calendario dell'InpsQuando pagano l'Assegno unico ad aprile 2026? Ecco le date dell'accredito nel calendario dell'Inps. Pagamenti INPS Gennaio 2026: ecco le date per tutti i sussidi! Temi più discussi: Assegno unico di aprile 2026: quando arriva il pagamento dell’Inps?; Quando paga l’INPS ad aprile 2026: tutte le date dalle pensioni alla NASpI, dall’ADI all’Assegno Unico; Assegno di Inclusione Aprile 2026 con Pagamento in Anticipo? Info; Quando pagano l'Assegno unico ad aprile 2026? Ecco le date dell'accredito nel calendario dell'Inps. Quando pagano l'assegno unico ad aprile 2026? Consulta le date dell'accredito nel calendario dell'Inps. L’Assegno Unico Universale viene pagato anche ad aprile 2026 secondo il calendario fissato dall’INPS. Per i nuclei familiari che già percepiscono la prestazione e non hanno subito variazioni, l’accr ... msn.com Assegno Unico aprile 2026: quando arriva e cosa fare se trovi una cifra più bassa sul contoQuando arriva l'Assegno Unico di aprile 2026? Date INPS, importi rivalutati e cosa fare se ricevi meno del previsto. Scadenza arretrati: 30 giugno 2026. blogsicilia.it ASSEGNO UNICO LE DATE DI PAGAMENTO USCIRANNO SEMPRE QUALCHE GIORNO PRIMA 20-21 aprile 20-21 maggio 18-19 giugno 20-21 luglio 18 -19 agosto 21-22 settembre 21-22 ottobre 19-20 novembre 16-17 dicembre #assegno - facebook.com facebook Inps, errore sulle pensioni di vecchiaia: ora assegno più generoso e arretrati per alcuni dipendenti pubblici, ecco quali x.com