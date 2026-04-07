Pulcini in asilo a Giugliano | tra salvataggio e destino in macelleria

Il 7 aprile 2026, gli assessori regionali hanno coordinato il recupero di alcuni pulcini presenti in un asilo nido paritario di Giugliano in Campania. L'intervento è stato finalizzato a garantire la protezione sanitaria degli animali, che erano stati trovati all’interno della struttura. Questa operazione ha coinvolto diverse figure istituzionali che si sono occupate di mettere in sicurezza i pulcini e di gestire la situazione.

Il 7 aprile 2026, gli assessori regionali Andrea Morniroli e Fiorella Zabatta hanno coordinato il recupero di alcuni pulcini distribuiti in un asilo nido paritario di Giugliano in Campania per garantirne la protezione sanitaria. L’operazione è stata attivata attraverso un coordinamento tra l’amministrazione della Regione Campania, i Servizi veterinari delle ASL di competenza e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. L’obiettivo dichiarato è l’accertamento di eventuali responsabilità e l’individuazione di centri idonei dove gli animali possano vivere in condizioni di benessere. L’intervento nasce dall’impulso di Fiorella Zabatta, che detiene le deleghe per le Politiche giovanili e la Tutela degli animali, e di Andrea Morniroli, a cui è affidata l’assistenza pubblica e la Scuola. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pulcini in asilo a Giugliano: tra salvataggio e destino in macelleria Macelleria Claudio tra qualità e innovazioneC’è un filo invisibile che lega i terrazzamenti della Costiera Amalfitana alle colline dorate delle Langhe, passando per i mercati vibranti di... Leggi anche: Doveva insegnare la cura degli animali, finisce tra esposti e polemiche: il caso dei pulcini vivi regalati a scuola Temi più discussi: I pulcini (vivi) come regalo di Pasqua ai bimbi dell'asilo: il caso incredibile della scuola di Giugliano; Scuola regala pulcini vivi ai bimbi per Pasqua, scoppia la bufera; Animali regalati come sorpresa: l'errore inconsapevole che può fare male sia a loro che ai bambini; L'INTERVENTO. Salvate il pulcino Ryan. Due assessori regionali varano un gabinetto di guerra, ma la tutela del mondo animale è un'altra cosa. I pulcini (vivi) come regalo di Pasqua ai bimbi dell'asilo: il caso incredibile della scuola di GiuglianoGli animali sistemati dentro a scatoline di cartone, con tanto di fiocchi e biglietti d’auguri. Associazioni animaliste e attivisti in rivolta, poi ... avvenire.it Giugliano, pulcini regalati in una scuola dell’infanzia: intervengono i veterinari e scattano verificheAlcuni pulcini donati agli alunni di una scuola dell’infanzia paritaria di Giugliano, in provincia di Napoli, sono stati affidati ai servizi veterinari regionali. Gli animali ... ilmessaggero.it Sono di falco, ma sempre pulcini pasquali sono, e soprattutto sono veri, non IA x.com Ho fatto i pulcini..... a mia discolpa posso dire che mi hanno aiutato i bambini a decorarle - facebook.com facebook